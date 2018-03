– Hvis en stor aktør som Statoil kan plukke opp resultatene uten å betale, gir det et kraftig signal

Oslo tingrett: Tirsdag la gründerselskapet Neodrill frem sine påstander for Oslo tingrett om at deres nest største eier, Statoil, har kopiert teknologien deres.

– Jeg liker det ikke, men det er en viktig sak, og vi har ikke noe valg, svarer Neodrill-gründer Harald Strand til Teknisk Ukeblad på spørsmål om hvordan det er å være i retten.

Han legger til at han har telefonen full av støtteerklæringer fra bransjen.

Nå sitter han overfor sin gamle samarbeidspartner, eier og selskapet de trodde skulle bli en viktig kunde - nemlig Statoil.

Fredag omtalte Teknisk Ukeblad påstandene teknologigründerne retter mot eieren deres. De hevder blant annet at Statoil ulovlig utnyttet deres tegninger og 3D-modeller. Materiale de hevder Statoil fikk tilgang til som eier.

– Tilnærmet bruksanvisning

Neodrill hevder at Statoils prestisjetunge Cap-X konsept inneholder kopier av Neodrill-teknologi.

– Hvis en stor aktør som Statoil kan plukke opp resultatene uten å betale for det, gir det et kraftig signal, uttalte Neodrills advokat Steffen Asmundsson i Kluge under sitt innledningsforedrag i retten.

Asmundsson hevdet at Statoil hadde fått en tilnærmet bruksanvisning fra Neodrill. Han viste til en intern presentasjon fra Statoil i 2016 av Cap-X og mener den helt klart bygger på Neodrills løsning.

– Etter vårt syn er det ingen tvil om at det foreligger kopiering i denne saken, sa Asmundsson.

Han la til at det gjenstår å vurdere om det rettslig utgjør brudd på patentloven eller markedsføringsloven.

De mener rettsbruddet manifesterte seg i Statoils prøveboring i Barentshavet sommeren 2017. Det var før denne boringen Neodrill gikk til Stavanger tingrett for å få en midlertidig forføyning for å stoppe selskapets bruk av Cap-X teknologien. De fikk medhold, men fordi selskapet ikke kunne stille en garanti, så fikk Statoil til slutt bruke teknologien i Barentshavet.

– Ugyldige patenter

Statoil mener at de ikke har kopiert Neodrills teknologi, samt at flere av Neodrills patenter er ugyldige - fordi de mangler oppfinnelseshøyde.

Statoil startet sitt innledningsforedrag mandag. Deres prosessfullmektig, advokat Are Stenvik i Bahr, gjennomgikk store mengder dokumentasjon, også interne Statoil-dokumenter, som viser at Statoil har brukt sugeankerteknologi lenge, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Sugeankre ble tatt i bruk på 1960-tallet. Statoil har vært en av pionerene på området og tok i bruk sugeankre i stor omfatning på 1980-tallet. Statoil har brukt sugeanker som brønnfundament i omlag 90 brønner siden 1990-tallet. Cap-X er helt ulikt Neodrills teknologi, uttalte Statoils prosessfullmektig da, ifølge avisen.

Statoil har tidligere hevdet at Neodrill har fremstilt det som at selskapet har enerett på sugeankerteknologi.

Må være nærmest «suicidal»

Advokat Asmundsson fortalte at rettssaken er helt avgjørende for Neodrills eksistens. Han fortalte at det er svært tøft for selskapet å stå i en tvist med verdens største offshore, oljeoperatør.

– Rettighetene til løsningen er selskapets eneste verdi, fortalte Asmundsson i retten, som pekte på at selskapet har tjent stadig mindre de siste årene.

Han hevdet at Statoil hadde vist begrenset interesse for teknologien deres, helt til behovet meldte seg i forbindelse med 23. konsesjonsrunde.

– Det er et stort paradoks at når Statoil velger å bruke teknologien, så utviklet man det selv, sa Asmundsson i retten.

– Det som skulle vært den store gladsaken, har blitt en utrolig krevende sak, fortalte advokaten i retten.

Han fortalte at tvisten med Statoil er ødeleggende for selskapet.

– Enhver som har forhåpninger om suksess i norsk oljebransje er avhengig av et godt forhold til Statoil.

– Det Innebærer et stort ansvar å være så stor, sa advokaten, med henvisning til at Statoil er verdens største offshore, oljeselskap.

Han fortalte at man må være nærmest «suicidal» dersom man aktivt går inn i en konflikt med Statoil.

– Neodrill står mot sin vilje og sitt ønske i denne saken. Saken illustrerer hvor tøft det er som et lite selskap som Neodrill å stå opp mot Statoil og forsvare sine rettigheter, sa Asmundsson i retten.

Han fortalte at selskapet får mange støtteerklæringer, men at ingen tør stå offentlig frem med dem.

Fremtiden avhengig av rettssaken

Teknisk Ukeblad skrev første gang om Neodrills sugeankerteknologi, som går under navnet CAN (Conductor Anchor Node) i 2009. Den gang samarbeidet han tett med daværende StatoilHydro.

– Selskapets fremtid er helt avhengig av hvordan denne saken utvikler seg, sa Asmundsson i retten.

Han spurte om hvorfor Statoil kunne finne på å satse på Neodrill dersom denne teknologien var så åpenbar?

Avviser påstandene

Teknisk Ukeblad omtalte Neodrills påstander i forrige uke. Statoil-talsmann Eskil Eriksen uttalte da følgende:

– Bakgrunnen for at vi brakte saken inn for Oslo tingrett, er at Neodrill hevder de har eksklusive rettigheter til sugeankerteknologien, fortalte Eriksen til Teknisk Ukeblad i forrige uke.

– Sugeankerteknologien og brønnfundamentering med sugeanker ble utviklet og brukt allerede på 80- og 90-tallet av flere aktører. Statoil var én av dem. Derfor mener vi det innebærer kjente løsninger for industrien, uttalte han.

– Vi mener også at ingen aktører kan påberope seg eksklusive rettigheter til en allmenn kjent og brukt teknologi, og at hele industrien fritt bør kunne benytte seg av denne teknologien, sa han videre.

– På bakgrunn av dette mener vi at vi ikke har krenket Neodrills patentrettigheter, vi har ikke handlet i strid med markedsføringsloven eller kontraktsrettslige forpliktelser. Nå ser vi frem til å få rettens objektive vurdering av patentspørsmålene og øvrige spørsmål i saken, sa Eriksen og viste til sluttinnlegget deres.