– Jeg har ikke ord. Vår nest største eier vil ta fra oss eksistensgrunnlaget vårt

Mens Statoils første brønn i den store borekampanjen i Barentshavet, Blåmann, er i ferd med å bli stoppet etter en midlertidig forføyning fra Stavanger tingrett, kjemper et lite teknologifirma i Ålgård med nebb og klør for å kunne leve videre.

Neodrill mener nemlig at deres nest største eier – Statoil – har plagiert teknologien deres, tatt all ære for konseptet og er i ferd med å frarøve firmaet eksistensgrunnlaget deres.

Det var Dagens Næringsliv som først skrev om saken.

Men hvem er egentlig Neodrill?

Grunn horisontal boring

Neodrill holder til på Ålgård i Rogaland og teller seks mann. De har holdt på siden år 2000 og har siden den gang utviklet det som i dag er grunnpilaren i selskapet: Sugeanker-teknologien som går under navnet CAN (Conductor Anchor Node).