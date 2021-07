Nå kan verstingversjonen av Ford Mustang Mach-e bestilles

Ford har preget registreringsstatistikken her i landet etter at de for alvor startet leveransene av elbilen Mustang Mach-e i mai.

Nå åpner de opp for bestilling av verstingversjonen av bilen: Ford Mustang Mache- GT.

GT-utgaven får en startpris på 645.000 kroner levert i Drammen, og spesifikasjonene er spreke.

Mer motorkraft sørger for bedre akselerasjon, mens batteriet og ladeegenskapene er de samme som på dagens Long range-variant:

Ford Mustang Mach-e GT Drivlinje Firehjulstrekk Motoreffekt 358 kW / 487 hk (860 Nm) 0-100 km/t 3,7 sek (med én fots rullende start) / 4,4 sek fra stillestående Rekkevidde Opptil 500 km Batteristørrelse 88 kWh netto, 99 kWh brutto Maks ladeeffekt 150 kW Topphastighet 200 km/t

Brembo-bremser og adaptive dempere

Ford skryter av kjøreegenskapene til GT, blant annet takket være ventilerte Brembo-bremser og adaptive dempere, som tidligere blant annet har vært å finne på forbrenningsmotor-Mustang. Ford har døpt dempesystemet for Magneride. Spjeldene inneholder en væske som reagerer magnetisk ut fra forholdene – for å sørge for tilpasset demping etter kjørestil og valgt kjøremodus.

Blant dagens kjøremoduser i Mach-e finner vi «Stille», «Aktiv» og «Utemmet», men med GT utvides utvalget med «Helt utemmet» (la oss håpe Ford husker den siste t-en i utemmet, for den har de glemt i bilene som er ute på markedet nå).

Flere konkurrenter

Bilen skal være godt utstyrt som standard – kunden må kun velge farge og eventuelt panoramatak, forteller Ford. De aller første bilene som kommer, er allerede utstyrt med merkost-lakk og panoramatak, noe som øker prisen til 658.000 kroner.

Ford tror de første GT-modellene vil være på veien mot slutten av året eller tidlig i 2022.

Ford legger seg med dette på ytelsesnivå med kommende Tesla Model Y, som også opererer med 0-100 km/t på 3,7 sekunder for sin Performance-variant (begge bruker én fots rullende start). Volkswagens ID.4 GTX er rimeligere, men også mindre kraftig. Kommende Kia EV6 får også en høy-ytelses GT-utgave (430 kW motor) som skal gi 0-100 km/t på 3,5 sekunder.