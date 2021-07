Tesla Model Y leveres i Norge i august

Tesla melder at de starter levering av sin crossover Model Y i Norge i august.

Det er Model Y Long Rang AWD som leveres først. Dette er varianten med firehjulstrekk og rekkevidde på 505 kilometer. Performance-utgaven leveres senere, antakelig når Teslas fabrikk i Brandenburg er i drift.

Model Y leveres uten tilhengerfeste, men i motsetning til Model 3 er alle Model Y klargjort for dette. Kundene kan derfor gå til Teslas nettbutikk og bestille ettermonterbart hengerfeste til bilene.

Mange har bestilt bilen allerede, og Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier at disse vil bli invitert til å fullføre bestillingen sin, slik at de kan bli tildelt en bil og få en omtrentlig leveringsdato.

Nye bestillinger har i dag en estimert leveringsdato i september. Den aktuelle modellen som kan bestilles nå har en startpris på 549.000 kroner.

Leveres fra Shanghai

Bilene som leveres nå, er produsert på Teslas fabrikk i Shanghai i Kina. Noen kunder vil være opptatt av hva slags batteriteknologi som brukes i bilene. På spørsmål om hva slags battericeller som står i Model Y som leveres nå, svarer Roland:

– Tesla er en global leder innen batteriekspertise og produksjon, med teknologi dokumentert over mer enn 16 milliarder kjørte kilometer i den virkelige verden på tvers av vår globale bilflåte. Uansett hvilken Tesla Gigafactory som produserer bilen din, sikrer Tesla at den optimale batteriteknologien benyttes for bilens spesifikasjoner.

Usikkerhet om Brandenburg

Det er foreløpig usikkert når Teslas fabrikk i Brandenburg vil levere biler. Om leveringsestimatet for Tesla Model Y Performance er en indikasjon, skjer det tidlig neste år.

Opprinnelig mål var at fabrikken skulle levere biler i juli i år.

Teslas siste offentlige uttalelse, fra et aksjonærmøte i vår, er at de planlegger produksjon mot slutten av 2021.

Byggingen av fabrikken har allerede kommet langt, men Tesla har foreløpig ikke fått ferdigstillelseattest eller tillatelse til å starte produksjon.

Brandenburgs minister for økonomi, arbeid og energi, Jörg Steinbach, sa nylig til Handelsblatt at han håper produksjonen vil være i gang i år. Foruten forsinkelser knyttet til koronapandemien, skal ferdigstillelsen gjennom en høringsrunde. Tesla har også utvidet den opprinnelige byggesøknaden med en batterifabrikk som må godkjennes.

Målet er å produsere 500.000 biler ved fabrikken i Grünheide en times kjøretur fra sentrale Berlin.

Naturvernere og deler av lokalbefolkningen har kritisert både Tesla og myndighetene. De er bekymret for hvilken miljøpåvirkning fabrikken vil ha, særlig med tanke på forbruk av grunnvann.