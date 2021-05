Tidenes elbilår fortsetter å innfri

Senere denne uka presenteres de offisielle tallene for hvor mange nye og brukte biler som ble registrert i mai. Ut fra den uoffisielle oversikten fra nettstedet elbilstatistikk.no, ser det ut til at vi går mot en solid mairekord i registrering av nye elbiler.

Mai er normalt ingen spesiell bilmåned – ikke minst påvirkes jo elbilsalget av at Tesla stort sett leverer ut sine biler i siste måned hvert kvartal.

Nye modeller løfter

Men vi ser at statistikken at de nye modellene, som i hovedsak ikke var til salgs i fjor og som har løftet elbiltilbudet betydelig, også gir et løft i registreringstallene:

Ford Mach-E ble endelig levert ut i mai, og har dermed antakelig inntatt førsteplassen for mest registrerte modell i mai.

Volkswagen ID.4 har startet året godt og er antakelig fortsatt favoritt til å bli årets mest omsatte elbil.

Skoda Enyaq har høy omsetning i sine to første måneder i markedet.

Volvo XC40 var tilgjengelig på tampen av 2020, og fortsetter med gode salgstall så langt i år.

Hele 20 ulike elektriske modeller har registrert minst 100 nye biler i løpet av mai, ifølge nettstedet. Til og med Tesla står oppført med et solid salg denne måneden, men vi får vente på de offisielle tallene før vi kan trekke de endelige konklusjonene på modellnivå.

Voldsom vekst

Uansett får vi naturligvis en voldsom vekst i salget fra mai 2020 og til i år, på grunn av koronakrisen verden da sto oppe i. Men selv om det ble solgt få biler i mai i fjor, var elbilandelen den største noen gang for årets femte måned: 43 prosent. Selv om vi ikke kjenner salget av fossilbiler eller hybrider ennå, er det knapt tvil om at elbilandelen blir svært mye høyere nå.

I tillegg kjøper mange hybrider som kan lades, men disse har til nå i veldig liten grad gått på strøm. Konklusjonen i en internasjonal rapport er at CO 2 -utslippene fra en ladbar hybridbil i snitt er to til fire ganger høyere enn typegodkjenningen tilsier.

Lykkes i storbyområdene

I 2025 er den nasjonale ambisjonen at vi bare skal selge nye biler som går på strøm eller hydrogen. Om veksten er stor nok til å holde tritt med de ambisjonene, gjenstår å se. Utfordringen er fortsatt at elbil i stor grad er noe som kjøpes i kommunene rundt storbyene. Som TU viste tidligere i år, vokser elbilbestanden nærmest ikke i det hele tatt ute i distriktene.

Det er ikke fordi distriktsfolk er mer glade i diesellukt enn advokater i Bærum. Det er ganske enkelt fordi infrastrukturen ikke er god nok. For få elbiler har tilhengerfeste med solid nok lastekapasitet, og mulighetene for å lynlade på veien er til dels svært få.

Tøft å konvertere resten

Denne utfordringen endrer seg ikke fra måned til måned, og personlig tror jeg det kommer til å spille veldig liten rolle for salget om elbilene til verdi av over 600.000 kroner blir ilagt moms eller ikke neste år. Det er veldig lett å tro at elbilsalget kommer til å gå av seg selv, fordi over halvparten av nye biler som registreres, er elbiler. Men dette var den enkle halvparten. Å få den siste halvdelen av salget bort fra fossilt drivstoff, vil være mye, mye vanskeligere.

Dette viser seg igjen i Nordisk elbilbarometer, som ble presentert for halvannen uke siden. 30 prosent av de norske respondentene sier at de mest sannsynlig vil kjøpe elbil neste gang, opp fra 25 prosent ved forrige måling. Da har vi altså svært mange som ikke har spesielt store planer om å kjøpe elbil neste gang. Men det må de, om vi skal nå det nasjonale målet – som igjen henger sammen med Norges internasjonale forpliktelser om å kutte utslippene av klimagasser.