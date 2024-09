Norge er et forbilde innen sirkulære løsninger for plast

Stipendiat Ahmed Marhoon og professor Francesca Verone på NTNU slår et slag for at Norge bør bli et forbilde innen plastreduksjon i kronikken Sånn kan Norge gå foran for å kutte plast. Vi mener at Norge allerede går foran som et godt eksempel. Grønn Plattform-prosjektet Re3-Plast fikk i desember i fjor tildelt 67 millioner for å utvikle og ta i bruk sirkulære løsninger for plastemballasje til mat.

I Re3-Plast jobber vi for å redusere bruken av plast i matemballasje, forbedre, oppskalere og utvide resirkuleringsanlegg og sikre bedre sortering.

Prosjektet jobber innenfor 3 områder (pilarer) for å redusere bruk av jomfruelig plast: Redusere bruken (Reduce), Gjenbruke plasten (Reuse) og Resirkulere plaster (Recycle).

Marit Kvalvåg Pettersen er seniorforsker i Nofima.

Wenche Aale Hægermark er kommunikasjonsleder i divisjon mat i Nofima

Mindre plast i matemballasje

Når vi utvikler nye emballeringskonsepter for å redusere plastforbruket, har vi flere tanker i hodet samtidig. Vi jobber med tynnere materialer, mindre pakningsstørrelser, bruk av gjenvinnbare materialer og økt bruk av gjenvunnet plast i emballasjen.

Samtidig må vi ha i mente at matemballasjens viktigste funksjon er å beskytte maten og sørge for ønsket holdbarhet. De nye løsningene kan ikke gi økt matsvinn, og de må aksepteres av forbrukerne.

Mer og bedre resirkulering

Vi gjenvinner for lite av plasten som er på markedet. Det er flere årsaker til det, blant annet at vi som forbrukere ikke kildesorterer og at plasten ender i restavfallet etter innsamling,

Selskapet Plastretur er i gang med å bygge et anlegg for resirkulering. Målet er å øke mengden gjenvunnet plast og forbedre kvaliteten på plasten som resirkuleres, slik at den kan brukes til flere formål enn hva som er tilfelle i dag.

I Re3-Plast skal vi også se på ulike teknologier for å forbedre utsorteringen av plast, som teknologier for gjenkjenning av både plasttype og format. Slike teknologier vil bidra til at plast kan finsorteres i flere fraksjoner enn hva man får til i dag, og dette vil igjen gjøre gjenvinningen mer effektiv.

Kontrollerte kretsløp

Det er i dag stor etterspørsel etter resirkulert plast til matemballasje, for det er kun plast som er brukt til mat, som kan gjenvinnes til det. Dette for å være sikker på at plasten ikke inneholder helsefarlige stoffer som kan overføres til maten.

Kontrollerte kretsløp og effektiv sortering er nødvendig for å få stabil tilgang på resirkulert plass til matemballasje. I Re3-Plast vil vi utvikle nye slike storskala-konsepter for sortering av plastemballasje og legge til rette for mer gjenvunnet plast med matvarekontaktgodkjenning.

Nye og bedre løsninger

De neste årene vil det komme mange nye og bedre løsninger på markedet. Disse vil gi store samfunnsgevinster. Gjennom Re3-plast vil vi sørge for å: