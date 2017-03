Det er nasjonale myndigheter som stiller utslippskrav som bilprodusenter må oppfylle. Men det er i de store byene miljø- og helseutfordringene fra biltrafikk gjør seg gjeldende.

Derfor involverer flere og flere store byer seg i regulering av biler, som for eksempel kan involvere å forby dieselbiler og å gi incentiver for å kjøre nullutslippsbil i stedet.

Nå tar Paris og London det et lite steg videre, ved å innføre en egen utslippsrangering.

Anne Hidalgo, ordfører i Paris og leder av byorganisasjonen C40 Cities, og London-ordfører Sadiq Khan melder dette i en felles pressemelding fra C40 Cities.

Initiativet skal gi biler en poengsum basert på reelt utslipp, og hvor mye de faktisk bidrar til å forurense luften.

Bilprodusentene tilpasser seg tester

Avgasstesting av BMW 530d i mars 2010. Foto: Jens KŸsters/ADAC

For selv om EU allerede regulerer utslipp ved å teste dette når bilene typegodkjennes, gjøres disse testene under laboratorieforhold.

Bilprodusentene er flinke til å tilpasse bilene sine til disse testene, som kan gi nye modeller grønt lys med tanke på CO 2 -utslipp og drivstofforbruk.

I realiteten kan de imidlertid slippe ut mange ganger mer enn oppgitt. C40 Cities beskriver dette som et smutthull, som de vil bidra til å tette.

Samtidig vil de måle og publisere utslippstall for NOx og partikler. Dieselbiler er mer utbredt i Europa enn noe annet sted i verden.

Slipper i snitt ut sju ganger mer enn tillatt

For å måle forbruk og utslipp riktig har PSA under overvåkning fra sertifiseringsbyrået Bureau Veritas nylig testet reelt utslipp fra bykjøring, landevei og motorvei. Foto: PSA

Ifølge the International Council on Clean Transportation (ICCT) slipper en europeisk passasjerbil med dieselmotor ut sju ganger så mye NOx som tillatt.

Også biler som oppfyller de nyeste Euro6-kravene slipper ut langt mer enn tillatt under reell bruk.

EU skal også innføre reelle utslippstester som del av typegodkjenningen, men disse vil ikke være fullt implementert før i 2021.

I C40-testen skal det reelle utslippet fra veibruk måles, og bilene skal få en miljøscore som gjøres tilgjengelig for offentligheten. En tjeneste som gir tilgang til disse opplysningene skal lanseres innen utgangen av året.

Vil ha slutt på lureriet

Ordfører Khan i London sier at dette skal få slutt på lureriet fra de offisielle utslippstestene, og gi en ærlig og uavhengig vurdering av utslippet. Paris-ordfører Hidalgo mener dette bør være en vekker for bilprodusentene, og at de må handle raskt.

I tillegg til London og Paris, har Seoul, Madrid, Mexico by, Milano, Moskva, Tokyo og Oslo forpliktet seg til å bidra med utviklingen av et globalt poengsystem som gjøres tilgjengelig for offentligheten.

Bloomberg Philanthropies, FIA Foundation og Joshua and Anita Bekenstein Charitable Fund bidrar økonomisk for å gjøre det mulig å gjennomføre testene, i samarbeid med ICCT og Emissions Analytics.

Flere byer forbyr de mest forurensende bilene

Inntil videre er det imidlertid ikke snakk om å forby biler som kommer dårlig ut i testene. Tiltaket er ment for å gjøre publikum oppmerksomme på det faktiske utslippet, og håpet er at folk vil velge å kjøpe biler som har lavt utslipp.

Hvordan byene vil bruke utslippsdataene på sikt, gjenstår å se.

Det franske CRIT'Air-systemet klassifiserer biler etter hvor høyt utslipp de har, og et sertifikat kreves i enkelte områder av Paris. Foto: Imprimerie Nationale

London Ultra Low Emission Zone ULEZ. Foto: Transport of London

Paris har vært særlig frempå med tanke på å forby biler som har høyt utslipp tilgang til bykjernen. De la ned forbud mot å kjøre slike biler i 2015, og reglene blir gradvis strengere frem mot 2020.

I januar i år ble det i enkelte områder av Paris krav om at biler må utstyres med et luftkvalitetssertifikat for å kunne kjøres.

London har planer om å innføre ultralavutslippssoner i sentrale områder i 2019, og senere utvide til hele det indre byområdet.

I tillegg vil det gjelde hele London for busser og lastebiler. Lignende tiltak gjennomføres i Seoul i Sør-Korea, mens Madrid og Athen også vurderer dieselforbud.

I Oslo planlegges innføring av bilfrie områder som pilotprosjekt i år, og det tas sikte på å gjøre dette permanent i 2019.

I vinter ble det innført forbud mot å kjøre dieselbil i Oslo sentrum på grunn av helseskadelig luftforurensing. Bergen har også gjort lignende tiltak, hvor det på dager mer ekstra mye forurensing innføres «datokjøring».

Byene tar styringen

Andreas Klugescheid, Head of Steering Government and External Affairs, BMW, under foredrag på Nordic EV Summit. Foto: Eirik Helland Urke

At byene tar styring over utslipp og bilbruk er en ventet utvikling. I et intervju med Teknisk Ukeblad i februar, sa BMWs Andreas Klugescheid at dette er noe de forbereder seg på.

BMW samarbeider derfor med C40 Cities, og fokuserer nå på urban mobilitet.

– Byer har i motsetning til regionale eller nasjonale myndigheter mulighet til å faktisk regulere. Byer kan i en langt større grad enn tidligere avgjøre om våre produkter blir en suksess enn de kunne tidligere, sa Klugescheid.

En rapport McKinsey og Bloomberg ga ut i fjor høst støtter opp om dette. Den peker på at verden står overfor en omveltning innen transport, og at det er i de store byene denne omveltningen vil skje.

60 prosent av alle bilene i byene kan være elbiler innen 2030, og forbruket av fossilt drivstoff kan blir redusert med 75 prosent i samme periode, heter det i rapporten.