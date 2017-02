I Oslo ble dieselforbud i to dager møtt med høylytte protester. I London går de enda mer drastisk til verks

Tidligere i vinter ble det innført dieselforbud i Oslo sentrum, på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning. I to dager var det forbudt for alle med dieselbil å bruke bilen langs kommunale veier i sentrum.

I tillegg har Bergen innført datokjøring ved høy luftforurensing, noe flere andre byer også vurderer.

Men Norge er ikke alene om problemet med høye lokale utslipp, og flere andre steder tar politikerne langt mer drastiske grep enn her i landet.

Et av stedene er London. Der borgermesteren, om han får det som han vil, vil kreve at eiere av eldre dieselbiler må betale mer enn 220 kroner for å kjøre inn til London i rushtiden.

Det skriver The Guardian.

Se NO2-«skyen» over Oslo: Selv ikke de mest omfattende listene med tiltak vil være nok

223 kroner per tur

Den nye avgiften vil ramme alle biler som ikke oppfyller Euro 4- normen, fra og med 23. oktober.

Forslaget innebærer at omkring 10.000 dieselbiler med eldre motor, som i dag kjører inn til London, vil måtte betale 10 pund mer enn i dag. Det tilsvarer 104 kroner.

Avgiften kommer i tillegg til dagens avgift på 11,50 pund. Det fører dermed til at eldre dieselbiler må betale hele 223 kroner for en tur inn til sentrum av London mellom klokken syv om morgenen og seks om ettermiddagen.

– Vi bor i en by hvor luften er så giftig at mange av barna som vokser opp her får lungeproblemer. Om vi ikke gjør tiltak nå kommer vi ikke til å klare å beskytte familiene våre mot dette i fremtiden, sier borgermester Sadiq Khan til The Guardian.

Mikrosensorer kan gi mer nøyaktige målinger: Luftforurensingen kan være verre enn vi tror

Store utfordringer

Den økte avgiften vil først og fremst ramme biler som er registrert før 2005.

Den innføres som følge av en rapport fra Public policy Research (IPPR) som konkluderte med at det er helt nødvendig å få alle dieselbiler ut av London sentrum i løpet av de neste ti år om man skal ha noen sjanse til å redde luftkvaliteten i byen.

Rapporten viste til at så mange som 40.000 mennesker i Storbritannia, og over 9000 mennesker bare i London, dør på grunn av luftforurensning hvert år.

Rapporten viste også at en fjerdedel av alle skolebarn er utsatt for luftforurensning som ligger over grenseverdien myndighetene har satt.