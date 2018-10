Nå har neste utgave av denne elbilen dukket opp på spionbilder

Renault Zoe er en elbil som har vært på markedet siden 2012. Det begynner å bli på tide med en oppgradering. Den er sannsynligvis på vei, kanskje allerede neste år.

Spanske Motor.es har publisert det som antakeligvis er de første bildene av en tungt kamuflert Zoe. Ifølge nettstedets ikke navngitte kilder skal det være snakk om en ny generasjon av bilen, og ikke bare en ansiktsløfting.

Renault Zoe har ikke endret utseende siden den var ny. Foto: Groupe Renault

Det er allerede kjent at neste generasjon Zoe skal bygges på samme plattform som Nissan Leaf, Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansens CMF-EV-plattform.

Fremdeles en bybil

Nettstedet skriver at Renault har intensjoner om å fremdeles markedsføre bilen som en bybil.

Dermed blir den omtrent like stor som dagens utgave. Det kan også tenkes at rekkevidden forblir lik som i dag, med 41 kilowattimer batteri. Men plattformen åpner for større batteripakke.

Det forventes at bilen kommer i produksjon i midten av 2019, men at den ikke vil være i salg før tidlig 2020, skriver nettstedet.

Hurtiglading og førerstøttesystemer?

Elbilbatteri fra Renault Zoe. Cellene i batteriet er levert av LG Chem. Foto: Marius Valle

Franske Automobile Propre skriver at de forventer at bilen får CCS-hurtiglading i tillegg till 22 kilowatt ombordlader som i dag. De ripper også at batteriet trolig blir minst 50 kilowattimer, slik at de kan konkurrere mot PSAs kommende elbiler.

De tipper at Zoe vil arve det samme utstyret som Clio og Captur, og da spesielt automatisk nødbrems og førerstøttesystemer, noe bilen mangler i dagens utgave.

De påpeker at det i spionbildene ser ut til å være en sensor i grillen på bilen. Her er det vanligvis plassert for eksempel radar eller kamera i mange andre biler.

– Spennende produkter i pipelinen

Under bilmessen i Paris spurte vi Renault Norges direktør Nils-Henrik Holmen hvordan de skal klare å stå imot konkurransen med en noe aldrende elbil. Han understreket at bilen fremdeles er en god totalpakke som selger godt.

At den kommer med relativt stort batteri er ingen ulempe i dag.

– Så det ligger jo ting i planene, selv om Renault kanskje ikke er blant de ivrigste til å fortelle om produktene for tidlig. Vi vet at det ligger veldig mange spennende produkter i pipelinen, sa Holmen til TU Elektrisk tidligere denne måneden.