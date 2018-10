Nå er boligmodulen til Sverdrup-feltet ferdig bygget

Boligplattformen til Johan Sverdrup-feltet er ferdig bygget ved Kværners verft på Stord.

Med sine 450 lugarer og 560 sengeplasser vil den bli Norges største plattformhotell, og et av de største hotellene i landet.

I den travleste perioden har nærmere 2000 personer vært involvert i prosjektet – som har en prislapp på hele 6,7 milliarder kroner.

– En av de viktigste milepælene

– Mekanisk ferdigstillelse av plattformen er en av de viktigste milepælene i prosjektet, og innebærer at konstruksjonsarbeidet er ferdigstilt, og at plattformen er klar for uttestingsfasen, som er aller siste etappe før den skal fraktes ut i havet. I den fasen skal Kværner assistere Equinor, skriver Kværner i en pressemelding.

Kværner er også tildelt en opsjon for offshore påkobling av plattformen, etter at den er levert på felt neste år.

Kværner vant kontrakten for totalleveranse av dekket til utstyrs- og boligplattformen til Johan Sverdrup-feltet, i partnerskap med prosjekteringsselskapet KBR. De ulike delene av plattformdekket har vært bygget ved hele syv forskjellige verft i Polen, Sverige og på Stord, før den ble satt sammen på Stord.

Nå er det kun klargjøring og testing av systemer som gjenstår før plattformhotellet kan fraktes til havs, og installeres på feltet. Det skal etter planen skje til neste vår.

12.750 tonn

Plattformen skal inneholde soveplasser, kjøkken og spisesal, i tillegg til lokaler beregnet på fritidssysler, som treningsrom og spinningsal.

Det er også her alle styringssystemene befinner seg, inkludert kontrollrommet som skal styre store deler av feltsenteret.

Etter at boligkvarteret er installert på feltet tidlig 2019, og produksjonen på Johan Sverdrup er i gang senere samme år, vil mer enn 200 arbeidere bo på plattformen – 700 hvis man tar med alle skiftene.

Plattformen har en vekt på omkring 12.750 tonn, og er 140 meter lang, 65 meter bred og 31 meter høy.

I fjor ble verftet nødt til å flytte den ut på kaia, etter at den hadde vokst seg for stor for verkstedhallen den ble bygget i.

Å flytte den 12.750 tonn tunge strukturen var ingen enkel oppgave. Arbeidet tok hele elleve timer, og inkluderte et trailerarrangement med hele 432 aksellinjer og 1728 hjul.

Installeres neste år

Johan Sverdrup-feltet vil i første fase, med oppstart mot slutten av neste år, bestå av i alt fire plattformer. To er allerede installert på feltet; stigerørsplattformen og boreplattformen.

Sistnevnte ble installert i slutten av mai, i en spektakulær operasjon. Verdens største løftefartøy, «Pioneering Spirit», løftet hele den 22.000 tonn tunge plattformen på plass – i ett eneste løft – noe som aldri er gjort før.

Plattformdekkene til boligmodulen og prosessplattformen skal etter planen installeres i Nordsjøen neste år, hvor understellene alt er på plass.

Planen for fase 2 av Sverdrup-feltet ble levert i august. I fase 2 skal også en femte plattform på plass, med oppstart i 2022.