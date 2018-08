Johan Sverdrup tar form: Her er bildene fra gigantfeltet

Johan Sverdrup-feltet, Nordsjøen: Ett år og noen måneder gjenstår før Johan Sverdrup-feltet etter planen skal være i produksjon mot slutten av 2019. Med to plattformer på plass begynner feltsenteret å ta form.

Stirgerørsplattformen, den største av i alt fire, ble installert i Nordsjøen i april. I juni ble boreplattformen løftet på plass av verdens største løftefartøy i ett spektakulært løft.

I tillegg er understellene til prosessplattformen og boligplattformen på plass. Sistnevnte ble installert så sent som på mandag.

Ifølge Equinor er nå 80 prosent av posjektet ferdig.

Flere milepæler

Equinor har onsdag invitert pressen med ut til Utsirahøyden, for å ta utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i nærmere øyesyn.

Før april i år har det knapt vært mulig å se at det er aktivitet på feltet, med kun understell på plass. Men med to plattformer og to nye understell, i tillegg til et flotell på plass, er det nå mulig å se at prosjektet å ta fysisk form – selv om tåke gjør forholdene mindre optimale.

Gjennom tåka kan du såvidt skimte to plattformer og to understell. Det siste understellet (til høyre i bildet) ble installert mandag, og det jobbes fremdeles med de siste justeringene. Foto: Eirik Helland Urke

Det er fortsatt en del som gjenstår før det 2,1-3,1 milliarder fat olje store prosjektet er klart for oppstart. Bare i løpet av 2018 skal en rekke milepæler etter planen passeres.

Arbeidet med å legge 400 kilometer med olje og gass-rørledninger skal ferdigstilles, det samme med 200 kilometer med kraftkabler, som skal gi feltet kraft fra land. Dette arbeidet er også godt i gang, og snart ferdig, melder Equinor.

God fremdrift

80 prosent av prosjektet er nå fullført, opplyser Equinor. Foto: Eirik Helland Urke

Til neste år vil blant annet, plattformsdekkene til prosessplattformen og utstyrs- og boligplattformen installeres. Prosessplattformen bygges i Korea, og seiler derfra ved årsskiftet. Boligplattformen følger etter et par måneder senere, men denne skal kun reise fra Stord.

Etter planen starter produksjonen på feltet mot slutten av året.

Prislappen på prosjektets første fase er alt kuttet dramatisk. I februar kunne selskapet melde at det er ventet at prosjketet vil koste 88 milliarder kroner, ned fra mer enn 120 milliarder kroner da utbyggingsplanen ble levert i 2015.

Prosjektdirektør Trond Bokn opplyser at prosjektet nå er 80 prosent ferdig, og at de har god fremdrift.