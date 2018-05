Her løftes den første Sverdrup-plattformen på plass i Nordsjøen

I går ble den siste modulen til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet løftet på plass. Dermed er den første av fire plattformer på gigantfeltet i Nordsjøen nå installert, melder Statoil.

Stigerørsplattformen er den største på feltet og veier hele 23.000 tonn.

Installeringen av stigerørsplattformen er med på å markere starten på en av de mest hektiske installasjonsprogrammene på ett prosjekt noensinne i Statoil.

Se bilder fra løftene nederst i artikkelen.

Aasta Hansteen: Snart skal det produseres gass fra et av de mest ekstreme feltene på norsk sokkel

400 kilometer med rør

Mer enn 400 kilometer med rørledninger, 200 kilometer med kraftkabler, boreplattformen, to understell og en bro, skal installeres i løpet av de neste ukene og månedene.

En offshoreorganisasjon på opptil 2400 personer, fordelt på tre skift, vil fra og med tidlig mai mobiliseres for å koble sammen det voksende felt-senteret og begynne arbeidet med å klargjøre feltet for produksjon planlagt sent i 2019.

– Denne milepælen tar oss inn i avslutningsfasen til prosjektet. Statoil har god erfaring med denne type operasjoner og de har blitt planlagt ekstremt grundig. Gitt det store puslespillet som Johan Sverdrup utgjør så blir det en spennende, men kompleks periode framover, med sikkerhet alltid som høyeste prioritet. Nå med stigerørsplattformen på plass har vi tatt et stort og viktig skritt nærmere oppstart mot slutten av neste år, sier prosjektdirektør for Johan Sverdrup, Kjetel Digre, i meldingen.

Kontrakter for 11 mrd: Aibel, Aker Solutions og Kværner skal bygge andre fase av Sverdrup

124 meter høy

Stigerørsplattformen er den største av de fire som skal utgjør Johan Sverdrup-feltet. Plattformdekket er 124 meter langt, 28 meter bredt og 42 meter høyt. Det veier til sammen 23.000 tonn.

Fra plattformen vil oljen og gassen fra reservoaret bli eksportert til land, til Kårstø (gass) og til Mongstad (olje).

Det er også fra denne plattformen at Johan Sverdrup-feltet vil få strøm fra land og omformermodul, og pumper for vanninjeksjon.

Stigerørsplattformen har dessuten 2500 kvadratmeter med ledig dekkplass, som vil bli brukt til tiltak for økt utvinning og innfasing av framtidige faser av Johan Sverdrup-utbyggingen, og eventuelt andre framtidige funn på Utsirahøyden.

Stålunderstellet til stigerørsplattformen er alt på plass i Nordsjøen, hvor det ble installert i sommer. Det er det største som noen gang er bygget for bruk på norsk sokkel – og veier om lag 26.000 tonn.

Stålunderstellet strekker seg 140 meter fra havbunnen, der det dekker et område på 94 ganger 64 meter. Det er festet med 24 pæler som til sammen veier over 9000 tonn.

Først må de overbevise Ptil om at det er trygt: Vil bruke fundament med sprekker på nye Yme

Bygget på rekordtid

Stigerørsplattformen ble bygget på rekordtid ved det koreanske verftet Samsung Heavy Industries.

30. juni 2016 kunne Statoil melde om offisiell byggestart. I slutten av februar i år, under 20 måneder etter, var plattformdekket klart til avreise fra Korea.

Statoil selv beskrev det som «en mulig uoffisiell verdensrekord (...) for raskeste bygging av et plattformdekk av denne størrelsen».

Byggeprosessen blir beskrevet som en suksess med tanke på tid, kostnader, og kvalitet, men ikke minst med tanke på sikkerhet. Alt i alt har byggingen tatt nærmere syv millioner arbeidstimer, med null alvorlige skader.