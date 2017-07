Her er det første stålunderstellet til Johan Sverdup på feltet i Nordsjøen

Forrige uke ble stålunderstellet til den første av de fire plattformene som skal utgjør Johan Sverdrup-feltet installert av Heerema Marine Contractors (HMC) med løftefartøyet Thialf, melder Statoil. Understellet, som tilhører stigerørsplattformen, er det største som noen gang er bygget for bruk på norsk sokkel – og veier om lag 26.000 tonn. Stålunderstellet strekker seg 140 meter fra havbunnen, der det dekker et område på 94 ganger 64 meter. Det er festet med 24 pæler som til sammen veier over 9000 tonn. Dette er den første delen av feltsenteret som er synlig over havoverflaten. – Det første synlige beviset

– Dette er en veldig spesiell milepæl for oss, fordi det blir det første synlige beviset på Johan Sverdrup-feltet. Jeg er glad for at installeringen har foregått sikkert og helt etter planen. På og under havbunnen har vi allerede gjort mye. Fremover vil stadig mer bli synlig også på overflaten, sier Kjetel Digre, direktør for Johan Sverdrup.

Stålunderstellet forlot verftet i Verdal forrige søndag og ankom feltet onsdagen etter.

Thor Kråkenes er leder for transport og installasjon i Johan Sverdrup, og har fulgt installasjonen av stålunderstellet.

– Selve utførelsen av arbeidet har vært ren ingeniørkunst. Det ligger utrolig mye godt og nøye planlagt arbeid bak denne operasjonen, der stålunderstellet ble senket forsiktig på plass uten uforutsette hendelser, sier Kråkenes.

Plattformen på plass neste år

Stålunderstellet skal bære stigerørsplattformen, én av fire plattformer som bygges i første utbyggingsfase av feltet.

Det er bygget ved Kværners verft i Verdal. To av de tre øvrige understellene skal også produseres samme sted.

Etter planen vil selve stigerørsplattformen komme på plass neste år, og produksjonsstart på feltet er planlagt mot slutten av 2019.

Statoil er operatør på Johan Sverdrup med en eierandel på 40,0267 prosent. Lundin Norway eier 22,6 prosent, mens Petoro eier 17,36 prosent. Aker BP eier 11,5733 prosent og Maersk Oil har en eierandel på 8,44 prosent.