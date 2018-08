Leverer utbyggingsplan for andre fase av gigantprosjektet: Investerer nye 41 mrd. kroner

Stavanger, ONS 2018: Equinor melder mandag morgen at de sammen med partnerne på feltet, Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total, vil overlevere utbyggingsplanen for Johan Sverdrup fase 2 i dag, på oljemessen ONS i Stavanger.

I alt skal de investere 41 milliarder kroner i prosjektet, som gir en balansepris på under 25 dollar fatet.

Samtidig øker selskapet og partnerne på feltet ressursanslaget for feltet, fra 2,1-3,1 til 2,2-3,2 milliarder fat olje og gass, med et forventet estimat på 2.7 milliarder fat.

Johan Sverdrup tar form: Her er bildene fra gigantfeltet

Kutter kostnader

I tillegg melder selskapet at de har kuttet kostnadene for utbyggingens første fase med nye to milliarder kroner. Dermed er første fase ventet å få en prislapp på 86 milliarder kroner. Ned fra over 120 milliarder da utbyggingsplanen ble godkjent i 2015.

Totalt for begge fasene har selskapet redusert det samlede investeringsestimatet for Johan Sverdrup med over 80 milliarder kroner.

80 prosent av den første fase er nå fullført, og planlagt oppstart er mot slutten av 2019.

Fase 2 omfatter blant annet byggingen av ytterligere en prosessplattform. Foto: Try/Equinor

Fase 2 innebærer utvikling av ytterligere en prosessplattform (P2), modifiseringer av stigerørsplattformen og feltsenteret, fem havbunnssystemer for produksjon og injeksjon, samt tilrettelegging for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022.

Fase 2 skal etter planen få oppstart i 2022.

660. 000 fat per dag

På platå vil feltet produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat og med CO 2 -utslipp på 0.67 kilo per fat.

– Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. Johan Sverdrup er i rute til å levere store mengder energi med høy lønnsomhet og lave utslipp i mange tiår fremover, sier Eldar Sætre konsernsjef for Equinor i en pressemelding.

Mandag morgen leverer Equinor PUD-en til Olje- og energiminister Terje Søviknes med ørdføreren i Stavanger og kronsprins Haakon til stede.

- Dette er Norges største industriprosjekt, anslått til å gi mer enn 900 milliarder kroner til staten i løpet av sin levetid, uttaler Søviknes i en melding.

- Første og andre byggetrinn kan gi opp mot 150.000 årsverk i perioden frem til 2025, sier han.