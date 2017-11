Denne 12.000 tonn tunge strukturen skal bli et av Norges største hoteller

Boligkvarteret til Johan Sverdrup er på flyttefot. Med sine 140 meter i lengde, 65 meter i bredde og 31 meter i høyden, har det vokst seg for stor for hallen det har blitt bygget i siden arbeidet startet i 2016.

Tidligere denne uken ble den nå gigantiske konstruksjonen dermed flyttet ut til kaien på Kværners verft på Stord.

Når det står ferdig blir det et av Norges største hoteller, med størst sengekapasitet utenfor Oslo. I alt skal det romme 450 lugarer og totalt 560 sengeplasser.

Tok 11 timer

Boligplattformen er én av fire plattformer som utgjør feltet, og blir bygget som et industrisamarbeid med Kværner og KBR.

Å flytte den 12.750 tonn tunge strukturen var ingen enkel oppgave. Arbeidet tok hele elleve timer, og inkluderte et trailerarrangement med hele 432 aksellinjer og 1728 hjul.

Bilde: Magne Langåker/Statoil

– Det er utrolig hva vi får til i denne industrien, inkludert i dette prosjektet. K2JV fortjener ros for det arbeidet de har lagt ned denne uken. Dette var også en milepæl som ble satt for over to år siden, og likevel leverer de nøyaktig på dagen etter planen, sier Aud Lisbeth Hove, Statoils prosjektleder for boligkvarteret i en melding.

For bare syv måneder siden var de ulike delene av plattformen spredd rundt omkring på syv forskjellige verft i Polen, Sverige og på Stord.

Bilde: Magne Langåker/Statoil

I løpet av de neste månedene vil de gjenværende seks modulene, som Apply bygger, ankomme verftet på Stord for å settes sammen. Den siste brikken i puslespillet blir helidekket, som skal løftes på plass i mars neste år.

Etter det gjenstår arbeid med ferdigstillelse og forberedelser til seilasen. Boligplattformen blir værende ved kaien på Stord frem til den skal seiles ut til feltet tidlig i 2019.

700 arbeidere vil bo her

Bilde: Magne Langåker/Statoil

I tillegg til soveplasser skal plattformen inneholde kjøkken og spisesal, i tillegg til lokaler beregnet på fritidssysler, som treningsrom og spinningsal.

Det er også her alle styringssystemene befinner seg, inkludert kontrollrommet som skal styre store deler av feltsenteret.

Etter at boligkvarteret er installert på feltet tidlig 2019, og produksjonen på Johan Sverdrup er i gang senere samme år, vil mer enn 200 arbeidere bo på plattformen – 700 hvis man tar med alle skiftene.