Milliardkontrakt på Johan Castberg til Kværner: Kan gi arbeid til 4800 personer

Tirsdag morgen melder Kværner at de har signert en kontrakt med Statoil om å levere modulene til plattformdekket på produksjonsskipet for Johan Castberg-feltet. I tillegg kommer sammenkopling av dekksmodulene med skroget.

På det meste vil 2000 personer jobbe med kontrakten, både i Kværner og hos underleverandører.

Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4800 personer, skriver Kværner.

Verdien av kontrakten er på 3,8 milliarder kroner.

– Strategisk fordel

I desember i fjor ble utbyggingsplanene for funnene Skrugard og Havis, som til sammen utgjør Johan Castberg-feltet, levert til olje- og energiminister Terje Søviknes. Feltet bygges ut med en flytende produksjonsenhet.

Fra før av er kontrakten med å bygge skroget gått til Singapore-verftet Sembcorp Marine Rigs & Floaters, i tillegg til at Aker Solutions er tildelt kontrakten med å designe flyteren og for undervanns-produksjonssystemet.

Nå er det altså klart at det er Kværner som får oppdraget med å levere modulene til plattformdekket.

– Vi er tilfredse med at vi er valgt som leverandør til et av de viktigste prosjektene i det globale olje- og gassmarkedet. I tillegg er det en strategisk fordel for Kværner at vi videreutvikler vår ekspertise på flytende

Fakta om Johan Castberg-feltet * Statoil og lisenspartnerne har levert plan for utbygging og drift av oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet, rundt 240 kilometer nordvest for Hammerfest. * Utbyggingsløsningen er en flytende produksjons- og lagerenhet tilknyttet et havbunnsanlegg. Totale investeringer er anslått til i underkant 50 milliarder kroner. * Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450–650 millioner fat oljeekvivalenter. * Produksjonsstart er ventet i slutten av 2022. Feltet har en forventet levetid på 30 år. * Rettighetshavere er Statoil Petroleum AS (operatør, 50 prosent), Eni Norge AS (30 prosent), Petoro AS (20 prosent). * Olje- og energidepartementet vil behandle utbyggingsplanen med sikte på framleggelse for Stortinget våren 2018 Kilde: NTB

produksjonsskip, ettersom flere kommende feltutviklingsprosjekter trolig vil benytte lignende konsepter, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan, i meldingen.

Stord og Verdal

Arbeidsomfanget til Kværner inkluderer fabrikasjon av moduler til plattformdekket hvor de fleste vil bli levert av norske verft, skriver Kværner.

Kværners anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør.

Som underleverandør til Kværner vil Aker Solutions verft i Egersund levere moduler for injeksjon av vann og kjemikalier, mens selskapets anlegg i Sandnessjøen vil levere mindre moduler, samt fakkelbommen.

Skroget, inkludert boligkvarteret leveres fra Singapore til Kværners verft på Stord høsten 2020. Installasjonen av alle modulene og integrasjonen starter umiddelbart etter at skroget ankommer. Produksjonsskipet blir testet og ferdigstilt på Stord før planlagt utslep til feltet i første kvartal 2022.

Ny dypvannskai

Den innledende prosjektplanleggingen starter umiddelbart og fabrikasjonen begynner i slutten av 2018.

Kværner planlegger også en investering på omtrent 370 millioner kroner i forbindelse med en oppgradering av verftet på Stord. Denne oppgraderingen inkluderer en ny dypvannskai og en utvidelse av den store 1050 tonns kranen, slik at den dekker det meste av Johan Castberg-skipet.