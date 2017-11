Singapore-verft får milliardkontrakt på Johan Castberg-utbyggingen

Statoil melder fredag morgen at de har signert en intensjonskontrakt med Singapore-verftet Sembcorp Marine Rigs & Floaters, til en verdi av fire milliarder kroner.

Sembcorp Marine skal bygge skroget med integrert boligkvarter til produksjonsskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Kontrakten havnet dermed ikke i Sør-Korea, hos det kriserammede verftet, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), som tidligere lå best an til å få kontrakten.

Ingen norske anbud

Teknisk Ukeblad skrev i oktober om DSME som sliter tungt, både finansielt og med en del av leveransene.

Blant annet ligger fortsatt Forsvarets største skip, KNM Maud, uferdig på verftet etter en rekke utsettelser. Det godt over ett år siden fartøyet egentlig skulle vært levert.

Til tross for store usikkerheter rundt DSMEs framtid, hadde verftet sannsynligvis kommet opp med et mer gunstig tilbud til det norske oljeselskapet, ifølge tidsskriftet Upstream, som da siterte anonyme kilder. Det ble spekulert i om tilbudet kunne ligge på om lag 575 millioner dollar, som tilsvarer om lag 4,5 milliarder kroner.

Det ble likevel Sembcorp Marine som stakk av med kontrakten, som nå altså blir opplyst å være på fire milliarder kroner.

Det var ingen norske verft som leverte anbud på kontrakten på bygging av skroget, men det var heller aldri forventet. Ingen av de norske verftene har størrelse eller kapasitet til slike leveranser.

Endelig investeringsbeslutning før jul

Kontrakten vil omfatte prosjektering, anskaffelse og bygging, og vil bli undertegnet ved endelig investeringsbeslutning planlagt før jul, opplyser Statoil.

Kontrakten vil ha en egen kanselleringsklausul knyttet til godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD).

Byggingen av skroget er det mest tidskritiske for gjennomføringen av Johan Castberg-prosjektet frem til planlagt oppstart i 2022, ifølge oljeselskapet.

Selv om skroget bygges utenfor Norge, vil Castberg trolig få en høy andel norsk innhold. Statoil estimerer at den norske andel er på cirka 50 prosent i prosjektfasen og om lag 80 prosent i driftsfasen.

Analyser fra Agenda Kaupang viser at prosjektet vil bidra med rundt 47.000 årsverk i Norge i løpet av utbyggingsfasen fra 2018-2022 gitt en konkurransedyktig norsk leverandørindustri, opplyser Statoil.

30 brønner

Johan Castberg er planlagt bygget ut med et stort undervannsanlegg som knyttes opp mot et flytende produksjonsfartøy.

Utvinnbare ressurser ligger mellom 450-650 millioner fat oljeekvivalenter. Det er lokalisert i Barentshavet, 240 kilometer nordvest for Hammerfest.

Det planlegges å bore 30 brønner på feltet i perioden 2019-2024.

Partnerskapet består av Statoil (50 prosent), Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent).