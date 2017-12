Finnmark Arbeiderparti advarer Statoil etter Castberg-plan: – Det er risikosport

I dag leverte Statoil de massive planene for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet på utsiden av finnmarkskysten til olje- og energiminister Terje Søviknes.

Men på tross av planer om å investere 49 milliarder kroner, er det ingen halleluja-stemning fra fylkets Arbeiderparti.

Hovedårsaken til dette er at det foreløpig ser stygt ut for at oljen fra Castberg blir ilandført.

– Vi registrerer at vi foreløpig ikke har fått ilandføring i Nordkapp. Det er skuffende. Vi registrerer også at det er endringer på gang i holdningene til oljeindustrien i nord, så det er en risikosport det de holder på med nå, sier Ingalill Olsen.

Hun er leder i Finnmark Arbeiderparti og stortingsrepresentant.

– Det får bli Statoils ansvar

Hun har tidligere uttalt at dersom det ikke blir noen ilandføring fra Castberg, så kan olja bare bli liggende i bakken. Hun mener langt på vei det samme nå.

– Ja, jeg er veldig skeptisk til det her. Vi har krevd at våre naturressurser som ligger utenfor vår kyst, skal gi ringvirkninger. Det gir ringvirkninger for Hammerfest-miljøet, men foreløpig ligger det ingenting inne med tanke på Nordkapp. Det er sterkt kritikkverdig.

Ingalill Olsen sier også at det vil vise seg hvordan holdningen til industrien i nord vil utarte.

– Vi får se hva slags oppslutning de får. Det blir Statoils eget ansvar. Det var de som hadde fest i Finnmark i 2013 og har skrudd opp forventningene våre. Det var ikke oss, sier hun.

Hammerfest kommer til å få ytterligere ringvirkninger fra Castberg-utbyggingen. Bilde: Eirik Helland Urke

Ingalill Olsen viser her til da Statoil dro til Finnmark for å feire beslutningen om å ilandføre oljen fra Castberg til Veidnes, noe som senere har vist seg å være en lovnad de ikke har klart å holde.

Tidligere fylkesordfører i Finnmark – nå Arbeiderpartiets representant i energi- og miljøkomiteen – Runar Sjåstad, er noe mildere stemt enn sin partifelle. Han sier at det er synkende oppslutning om industrien i nord, blant annet på grunn av alle problemene på Goliat.

Samtidig mener han at et 49-milliardersprosjekt i Finnmark skal tas godt i mot.

– Jeg synes dette er kjempespennende. Det er artig at man har klart å lande prosjektet på en sånn måte at man kan gå i gang med utbyggingen.

– Med de oljeprisene vi har nå, og med en forpliktende Paris-avtale, er det ikke gitt at man kan investere 49 milliarder kroner i et prosjekt, sier han.

Har fortsatt troa på terminal

Sjåstad er dog svært opptatt av lokale ringvirkninger, og sier det er derfor de har hatt knallharde krav rundt ilandføringen.

– Vi forventer regionale og lokale ringvirkninger. Vi mener at den beste måten å sikre dette på, er å ilandføre oljen, sier han.

Statoil har dog gitt klart uttrykk for at Castberg ikke kan bære kostnadene med en terminal alene. Likevel ønsker de å få det til i samarbeid med andre operatører i området, knyttet til eksisterende og fremtidige funn.

Opprinnelig var det planlagt en terminal for ilandføring av olje på Veidnes. Den blir foreløpig ikke realisert. Bilde: Statoil

Finnmark Arbeiderparti hadde likevel et ønske om at det var en samtidighet med avklaringen om det blir en terminal og utbyggingsplanen for Castberg. Det ble det ikke.

– Vi mente at dette burde vært utredet samtidig og at det burde vært en del av utbyggingsløsningen. Dette har vi vært klar over lenge, sier han.

Sjåstad sier at han tror det kommer til å bli lønnsomt med en ilandføringsterminal i Finnmark etter hvert som det kommer nye prosjekter.

Den tidligere fylkesordføreren sier også at han har uttrykt misnøye knyttet til at driftssenteret for Castberg blir lagt til Harstad – ikke til Hammerfest.

– Det hadde styrket miljøet som er bygget opp i Hammerfest over tid, sier han.

Statoil: Snur hver stein

Statoil, ved pressetalsmann Eskil Eriksen, sier til Teknisk Ukeblad at de fortsatt jobber med en framtidig løsning.

– Vi jobber med å snu enhver stein for å få på plass en lønnsom terminal-utbygging. Vi ønsker å få dette til. Men Castberg klarer ikke det alene, sier Eriksen.

Han mener det handler om å sikre tilstrekkelige volumer for å kunne løfte en lønnsom terminal.

– Vi skal jobbe videre med dette, sier han.

– Finnmark Arbeiderparti sier at det er endringer i holdningen knyttet til oljeindustrien i nord, og at det dere holder på med nå er risikosport. Hva tenker du om det?

– Vi er opptatt av å skape ringvirkninger i nord. Castberg vil skape betydelige ringvirkninger, både med tanke på driftsorganisasjonen i Harstad, men også logistikk- og helikopterbasen i Hammerfest. Vi jobber også knallhardt med å sikre nordnorske ringvirkninger i utbyggingsfasen. Beregninger som er gjort viser at det kan utgjøre 1800 årsverk.

Til kritikken om at driftsorganisasjonen blir lagt til Harstad, sier Eriksen at Statoil har funnet en god industriell løsning på prosjektet.

– Vi får utnyttet de ressursene vi har på drift i Harstad. Vi får utnyttet de ressursene vi har på logistikk og helikopter i Hammerfest. Dette vil generere anslagsvis like mange årsverk begge steder, sier han.