Vinner kontrakt til 4 milliarder: Aker Solutions skal designe Castberg-flyteren

Tirsdag morgen ble det klart at Statoil nå leverer utbyggingsplan for Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Det blir den andre oljeutbyggingen i Barentshavet, og inneholder mellom 450 og 650 millioner fat oljeekvivalenter.

Samtidig med at utbyggingsplanen ble annonsert, blir også Aker Solutions tildelt kontrakt for undervanns-produksjonssystemet for Johan Castberg og prosjektering og innkjøpsledelse.

Kontraktene har en samlet verdi på omlag fire milliarder kroner, opplyser selskapet i en pressemelding.

Kommentar om Castberg og Barentshavet: Hva om det ikke er så bekmørkt i Barentshavet som det offentlige ordskiftet vil ha det til?

Strippet for unnværlig utstyr

Aker Solutions vil dermed designe den flytende produksjonsenheten som skal hente opp oljen fra feltet. Det blir den største i sitt slag i Norge, ifølge selskapet.

Aker Solutions bygger videre på sitt arbeid fra tidligere faser av prosjektet, hvor de har levert konseptstudier og designarbeid, for å få ned kostandene på prosjektet. Statoil benyttet seg nå av en opsjon i en av de tidligere kontrakten med Aker Solutions, for det videre detaljdesignet.

Selskapet presenterte sitt foreløpige arbeid med skroget under oljemessen i Stavanger i fjor. Her ble det klart at arbeidet har bidratt til å halvere utbyggingskostnadene på feltet. Johan Castberg-utbyggingen er nå ventet å koste 49 milliarder kroner.

Deler av reduksjoner kom fordi Aker Solutions i designarbeidet strippet flyteren for alt utstyr som ikke er ytterst nødvendig. Blant grepene de gjorde var å gjøre lagringstanken noe mindre, de har redusert antall brønner og dermed antall risere og størrelsen på dreieskiven (turreten) og de har valgt å ta bort flerfasemålerne.

Hvorvidt dette blir med i det endelige designet er foreløpig ikke sikkert, men Aker Solutions skriver at de vil kunne få betydelige synergier av å bygge videre på det tidligere arbeidet de har gjort.

Stort subsea-system

Arbeidet med designet er alt i gang, og vil gjennomføres av ansatte i Norge og India. Designet skal være klart i 2019.

Da står Singapore-verftet Sembcorp Marine Rigs & Floaters klar til å overta. I november ble det klart at verftet skal bygge skroget med integrert boligkvarter til produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet.

Selve subsea-systemet, som Aker Solutions også har fått kontrakt på, er stort og vil består av hele 30 brønner, 10 havbunnsrammer og to satellittstrukturer.

Arbeidet med systemet starter alt denne måneden og vil involvere Aker Solutions-ansatte i Norge, Storbritannia, India, Malaysia og Brasil. De første leveransene skal være klare i 2019, det endelige arbeidet skal leveres i løpet av første halvdel av 2023.