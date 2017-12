Etter år med utsettelser og bråk: Nå kommer milliardmaskinen Castberg

Etter en rekke utsettelser, kjeft fra Finnmark og en saftig nedjustering av investeringsanslag, overleverer Statoil i dag utbyggingsplanene for Johan Castberg-feltet til olje- og energiminister Terje Søviknes.

Det melder Statoil.

Overleveringen av planene skjer ifølge E24 under en seremoni på Melkøya-anlegget i Hammerfest i dag.

Det planlegges investeringer på om lag 49 milliarder kroner – noe som er en halvering av kostnadene sammenlignet med opprinnelige anslag.

– En stor dag

Johan Castberg – tidligere kjent som Skrugard/Havis ligger omkring 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet. Det estimeres at det ligger mellom to og tre Goliat-felt i bakken på Castberg, altså mellom 400 og 650 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Dette er en stor dag. Endelig har vi lykkes med å realisere Johan Castberg-utbyggingen. Prosjektet blir sentralt i videreutviklingen av nordområdene, og vil skape betydelige verdier og ringvirkninger for Norge, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring.

Det har dog vært en lang og kronglete vei for å få Castberg-planene i havn. Prosjektet – før oljeprissmellen – hadde en prislapp på over 100 milliarder kroner, og var kun lønnsomt på over 80 dollar fatet.

Prosjektet ble dermed utsatt og utsatt. I tillegg ble det bråk da det etter hvert ble klart at Statoil og partnerne mest sannsynlig ikke ville gå for en løsning med ilandføring på Veidnes.

Statoil hadde nemlig flydd opp prominente direktører til Finnmark med champagne da de slo fast at oljen skulle ilandføres til en terminal på land.

Se videoen her:

– Olja kan bare ligge

Men etter hvert ble det klart at Veidnes-planene ble for dyre – og Statoil hellet mer og mer mot en offshore-løsning, med en ship-shapes flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO).

Dette har fått Finnmark Arbeiderparti til å se rødt. Til Teknisk Ukeblad har partiet tidligere uttalt at hvis Veidnes-planene droppes, kan Castberg-oljen bare bli liggende.

Ilandføring på Veidnes i Finnmark ble godt tatt i mot i nord. Men skuffelsen ble desto større da man gikk for en offshore-løsning på Castberg. Bilde: Statoil

– Vi fryktet (…) en offshore lasteløsning, som vi mener er helt uakseptabelt. Sånn sett er det positivt at prosjektet er utsatt. Hvis prosjektet nå er så dårlig at det ikke kan ilandføres, så kan det egentlig bare ligge der, fortalte Ingalill Olsen, leder I Finnmark Arbeiderparti da Castberg-planene igjen ble utsatt i 2014.

Etter utsettelsen i 2014, ble Castberg ytterligere utsatt i mars 2015.

Konserndirektør Øvrum legger ikke skjul på at det har vært utfordringer med prosjektet.

– Johan Castberg har bydd på utfordringer. Prosjektet var ikke mulig å realisere på grunn av høye investeringskostnader. Vi har jobbet hardt sammen med leverandører og partnere, endret konsept og tenkt nye løsninger for å kunne realisere utbyggingen, sier hun ifølge pressemeldingen.

– I dag leverer vi en solid utbyggingsplan for et felt med halverte investeringskostnader og som vil være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet, sier hun.

Kommentar om Castberg og Barentshavet: Hva om det ikke er så bekmørkt i Barentshavet som det offentlige ordskiftet vil ha det til?

291 milliarder kroner

Men på veien mot utbyggingsplanen som leveres i dag, har Castberg blitt betydelig billigere og betydelig mer lønnsomt. Oljeselskapene har vært blant annet vært igjennom en diger nedtur på grunn av oljeprisfallet. Dette har også gitt lavere priser.

Castberg – som blir det andre oljefeltet som bygges ut i Barentshavet – blir etter alle solemerker Castberg et svært lønnsomt prosjekt, både for Statoil og partnerne, samt norske myndigheter.

Johan Castberg blir en ship shaped FPSO. Bilde: Statoil

Ifølge en rapport fra Agenda Kaupang – som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt – ser det ut til at Castberg vil være en milliardmaskin også med en oljepris på 30 dollar fatet.

– Samlet er inntektene fra oljeproduksjonen på Castberg beregnet til nær 291 milliarder 2016-kroner, fordelt over 30 år i perioden 2022-2052, ifølge rapporten.

– Ny utvinningsteknologi og innfasing av eventuelle nye funn i området kan imidlertid endre produksjonsprofilen underveis og føre til større produksjon og større inntekt enn det en ser for seg i dag, heter det.

Rapporten hevder at nåverdien av Castberg er beregnet til vel 83,6 milliarder kroner.

Største subseafelt under utbygging

Ifølge Statoil er Johan Castberg – med sine 49 milliarder kroner i investeringer – det største offshore olje- og gassprosjektet som er besluttet utbygget i 2017.

Prosjektet skal bygges ut med produksjonsskip, og en omfattende subseautbygging med totalt 30 brønner.

Brønnene blir fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer.

– Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag, ifølge Statoil.

Driften av Castberg ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og med driftsorganisasjon i Harstad.