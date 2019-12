Miris sier at alle tillatelser til det spektakulære hotellet er på plass. Men kommunen har ennå ikke fått byggesøknaden

I fjor fortalte medier verden over om planene for et sirkelformet, energipositivt hotell ved foten av Svartisen i Meløy kommune tegnet av Snøhetta. Prosjektet som går under navnet «Svart», er flaggskipet til det norske eiendomsselskapet Miris. Bak selskapet står seriegründeren Jan Gunnar Mathisen.

Selskapet oppgir at hotellet etter planen vil kunne åpne i 2021, og at det vil kreve 1,3 milliarder kroner.

«Miris har allerede kjøpt den nødvendige tomta, designet bygningen og fått de nødvendige tillatelsene», frister selskapet potensielle investorer med.

Men prosjektet har foreløpig ingen byggetillatelse.

I april 2019 møttes Miris-gründer Mathisen, to Snøhetta-arkitekter og representanter for Meløy kommune til forhåndskonferanse i Ørnes om de ambisiøse hotellplanene. Her ble arbeid med en rammesøknad nevnt, men den er fortsatt ikke sendt inn.

– Det er ikke noe nytt i denne saken. Vi har ikke mottatt noen rammesøknad for bygging av Svart hotell, skriver Trond Skoglund, kommuneplanlegger Meløy kommune i en e-post til TU denne uken.

Kommunen opplyser at det vil ta tre uker å behandle en rammesøknad og ytterligere tre uker å gi igangsettingstillatelse etter at kommunen har mottatt en komplett søknad om igangsettelse.

Forventer byggestart til våren

Teknisk Ukeblad oversendte Mathisen en rekke spørsmål om prosjektet torsdag denne uken, blant annet om hvordan de kan skrive at alle tillatelser er gitt, når det ikke foreligger rammetillatelse. Vi har ikke mottatt svar.

Miris-gründer Jan Gunnar Mathisen. Foto: Miris

Mathisen gikk imidlertid ut med planene i Avisa Nordland sent torsdag kveld. Her skisserer han at søknad om igangsettelse kan sendes inn til Meløy kommune allerede i midten av januar. Han forteller også at de er i forhandlinger med entreprenører om kontrakten på selve byggingen.

– Jeg forventer at vi får en byggestart til våren. Prosjektet har rullet av gårde sakte, men sikkert og vi har sett at vi må tilrettelegge for mer aktivitet enn bare hotellet, sier Jan Gunnar Mathisen i Miris til Avisa Nordland (krever innlogging).

Byggearbeidene er planlagt startet våren 2020, har Innovasjon Norge-eide theexplorer.no tidligere skrevet i forbindelse med et intervju med Mathisen.

Mathisen var nylig involvert i en rettstvist som leder av et saksøkt selskap tilknyttet Miris. En tidligere samarbeidspartner påstod blant annet at han brakte det spektakulære Svartisen-prosjektet inn i samarbeidet. Selskapet Innovasjon og Eiendom, som tidligere het Miris Eiendom, ble dømt til å utbetale 780.000 kroner til den tidligere samarbeidspartneren.

Mangler strøm og all transport må skje med båt

Kommunen godkjente i september 2018 utbyggernes reguleringsplan for området.

Slik skal Svart Hotel bygges Hotellet skal ha 99 rom. Maksimalt tillatt BRA skal ikke overstige 15 000 m². Innenfor dette tillates inntil 500 m² forretning.

Bygget skal formes som en sirkel og fundamenteres slik at det gir minst mulig belastning for landskaps- og naturverdier.

Minimum 50 % av bebyggelsen skal fundamenteres på påler for å sikre innstråling under bygget som gir lys til dyre- og planteliv. Enten skal det pæles til grunn eller steinfylling, avhengig av hva grunnundersøkelsen viser.

Fargebruk skal tilpasses stedet. Fortrinnsvis skal naturmaterialer som tre og stein, både i konstruksjonen og i fasadematerialer benyttes. En stor andel glass i fasadene skal gi bygget et transparent uttrykk.

Det er planlagt å montere solceller på taket.

Maksimal byggehøyde skal ikke overstige 20 m. Takoppbygg tillates ikke. Takflaten skal skråne jevnt fra maksimalt 20 meter i nord til maksimalt 17 meter i sør. Kilde: Vedtatt reguleringsplan, 27.09.2018. Asplan Viak, Miris, Meløy kommune.

Her kommer det frem at det er en lang rekke ting som må på plass før det kan bygges et hotell på tomten:

Blant annet eksisterer det ikke strømforsyning, verken byggestrøm eller forsyning til selve hotellanlegget.

All tilkomst til stedet må også skje med båt. Det er kun interne grusveier og reguleringsplanen omfatter derfor også en brygge inntil hotellbygget, slik at atkomst kan skje via en energinøytral båt.

– Vil koste 1,3 milliarder kroner

TU har gjentatte ganger denne uken spurt Miris om hvordan Svart-prosjektet skal finansieres – uten å få svar fra selskapet.

Selskapet skriver til potensielle investorer at det trengs 120 millioner euro – omtrent 1,3 milliarder kroner – for å få ferdigstilt prosjektet. Det kommer frem i et prospekt på Miris’ nettbaserte investeringsportal Miris X.

Miris fortalte tidligere i høst at de har inngått et såkalt brolån på 10 millioner euro med det San Francisco-baserte private finansielle konsernet US Capital Global. «Dette er en brofasilitet før et vekstandelsprogram på 100 millioner euro», het det i pressemeldingen. Brolån er normalt kortsiktige lån som brukes i påvente av langsiktig finansiering

Selskapet skrev videre at de dermed er «godt i gang med å finansiere sine mange bærekraftige eiendomsprosjekter som er planlagt, inkludert flaggskipet Svart Hotel – verdens første energipositive hotell».

Avisa Nordland skriver at den amerikanske partneren i tillegg skal sikre det som trengs av kapital til selve byggingen.

Finansieringen fra US Capital Global ble nylig omtalt i et rettsdokument i forbindelse med tvisten nevnt over.

«De stiller totalt 110 millioner euro, som vil bli tilordnet som lån, rettet emisjon og aksjekjøp etter nærmere avtale», heter det i dokumentet.

Forsøkte å få universiteter til å investere

Miris forsøker også å lokke investorer til Svart-prosjektet via selskapets egen investeringsportal på nett – Miris X.

Miris X er en slags finansieringsplattform der alle som vil handle aksjer og tegne seg som långivere i Miris-prosjekter logger seg inn, setter inn penger og investerer i prosjektene. Enhver kan registrere seg. TU har selv vært inne på plattformen for å se hvordan den er satt opp.

På Miris X-plattformen ligger det et investeringsinvitasjon, her er det også satt opp en plan for hvor mye Svart-prosjektet vil koste. Skjermbilde: MirisX

I dokumentet inviteres obligasjonsinnehavere som har allerede har lånt penger til Miris, til å få en rabattert pris på andeler i Svart hvis de er tidlig ute.

Lokket med 9 prosent avkastning

Mail som ble sendt til Universitet i Nord om mulighet til å investere i Svart.

Men det er ikke bare obligasjonsinnehavere i Miris som tilbys å investere i Svart.

På vårparten i år forsøkte Miris å få Universitetet i Tromsø og Universitetet i Nord til å investere både i selskapet og i Svart-prosjektet, viser en e-postutveksling mellom en selger i Miris og universitetene.

Selskapet forsøkte å selge Universitetet i Tromsø obligasjoner i Svart-prosjektet i april. Minstetegning var én million kroner og de lovet ni prosent avkastning.

Miris fristet også Universitetet i Nord med 13 prosent avkastning på et halvt år, inngangsbilletten var å tegne aksjer i Miris for minst én million kroner. I invitasjonen henviste de blant annet til Svart.

– Det er ikke aktuelt for Nord universitet å investere i dette, heter det i et svar fra universitetet.

Kjøpte tomt for 385.000 kroner – pant for over 100 millioner

Tomten til hotellet kjøpte Miris' heleide datterselskap Svart Eiendom for 385.000 kroner i november 2018, viser grunnboka for eiendommen.

I oktober i år fikk den nevnte amerikanske investeringsbanken US Capital Global pant i tomten for 10 millioner euro – over 100 millioner kroner.

Daglig leder i Svart Eiendom er Geir Ludvik Olsen, kanskje mest kjent som isbitgründeren som ville hente ut isblokker fra Svartisen og selge isbiter til 100 kroner stykket.

Fremhever Powerhouse-samarbeid

Det anerkjente, norske arkitektfirmaet Snøhetta står bak mulighetsstudien av hotellprosjektet. De ble engasjert av Miris Eiendom og tok med seg prosjektet til partnerne deres i Powerhouse-samarbeidet – som utvikler hus som produserer mer energi enn de bruker, såkalte plusshus. Ved siden av Snøhetta, er Asplan Viak, Skanska, Entra og Zero partnere i samarbeidet.

Powerhouse har de siste årene etablert seg som en sterk merkevare innenfor plusshus i Norge.

Deres nyeste, realiserte prosjekt på Brattørkaia i Trondheim har fått omfattende oppmerksomhet. Miris har i markedsføringen av Svart fremhevet samarbeidet med Powerhouse, både i pressemeldinger og i prospekter.

Men det er helt bestemte krav som må oppfylles for å kunne sette Powerhouse-stempelet på et prosjekt. Gjennom hele levetiden til bygget skal det tilføre mer fornybar energi enn energien som kreves for å bygge, drifte og rive bygningen.

For å kunne bruke merkevaren, må det videre være bestilt et forprosjekt fra Powerhouse-samarbeidet.

TU spør Rune Stene, daglig leder i samarbeidet, om hva han tenker om at Miris bruker Powerhouse-merkevaren i sin markedsføring av prosjektet?

– Om mulighetsstudien viser at det er mulig å realisere et Powerhouse, og kunden deretter bestiller et forprosjekt med bakgrunn i denne, kan man bruke Powerhouse sin merkevare, svarer han.

Stene bekrefter at det er bestilt et slikt forprosjekt. Han mener også at det er mulig å få ferdigstilt hotellet i 2021. Han viser til at Powerhouse Brattørkaia ble bygget på cirka 20 måneder, men understreker at byggetid er avhengig av flere forhold.

Luftet katamaran-muligheter

I tillegg til å bruke Powerhouse og Snøhetta-merkevaren har også Miris sagt at de ser på et samarbeid med Brim Explorer, et norsk selskap som lager stillegående hybrid-katamaraner, ment for turisttrafikk og turistopplevelser.

Til Innovasjon Norge-eide The Explorer fortalte Mathisen at de kanskje skulle starte et samarbeid med dette selskapet.

Espen Larsen-Hakkebo, gründeren av Brim Explorer, forteller til TU at de har vært i samtale med Miris, men uten å komme videre.

– Vi avventer og ser hva som vil skje med prosjektet, sier han.

Her er spørsmålene Miris ikke har besvart

TU sendte torsdag en rekke spørsmål på e-post til Miris-sjef Jan Gunnar Mathisen om prosjektet. Vi ba om svar innen fredag klokken 14:00. Vi har i det artikkelen blir publisert fredag ettermiddag ikke mottatt svar på spørsmålene. Mathisen har derimot svar på flere av spørsmålene i en artikkel publisert i Avisa Nordland sent torsdag kveld.

Her er spørsmålene TU har stilt til Miris:

– Meløy kommune opplyser at det ikke foreligger en rammesøknad for Svart-prosjektet. Hvordan kan dere da skrive at alle nødvendige tillatelser er gitt i prospektet for Svart?

– Når skal dere sende inn rammesøknad for Svart?

– Har dere bestilt forprosjekt på byggingen av hotellet fra Powerhouse?

– Når planlegger dere byggestart?

– Er det satt i gang en anbudsprosess på hvem som skal bygge?

– Er det Powerhouse-alliansen og Skanska som skal bygge hotellet?

– Skal finansieringen fra US Capital Global brukes til å bygge Svart?

– Har dere annen finansiering på plass til å bygge hotellet?