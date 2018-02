Dette hotellet skal produsere mer energi enn det bruker

Til tross for at det stadig fokuseres mer på klima med både oppfordring til gjenbruk av håndklær og økologisk mat i frokostbufeen på norske hotell, er byggtypen kjent for å ha er høyt energiforbruk.

I et forsøk på å gjøre noe med dette, planlegges det nå det nye hotellet ved Svartisen i Nordland annerledes enn hva dagens byggtekniske krav krever.

Hotellet skal etter planen ha et årlig energibehov som er 85 prosent lavere enn et moderne hotell, og skal i tillegg til å produsere mer energi enn det trenger til daglig drift.

Vil skåne naturen

Hoteller, som har fått navnet "Svart", blir det aller første hotellet som bygges etter den energipositive Powerhouse-standarden.

– Å bygge i et så dyrebart miljø som det vi finner på Svartisen kommer med strenge krav til oss som arkitekter. Det er ekstremt viktig at Svart

etterlater et minimalt fottrykk i den flotte nordnorske naturen, derfor har vi brukt mye tid på å skape et energipositivt hotell, med en tilhørende

skånsom drift, sier grunnlegger og

partner i Snøhetta, Kjetil Trædal Thorsen.

Hoteller har Snøhetta utviklet i samarbeid med Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska.

Hotellet hviler delvis på påler som stikker seg flere meter under vannflaten. Foto: Snøhetta/Plompmozes

Produserer mer enn det bruker

Det 15.000 kvadratmeter store hotellet skal ligge ved en av Svartisens brearmer i Meløy kommune i Nordland, halvveis ute i Holandsfjorden.

Planen er at byggestart skal være om rundt et halvt år, og som i landets andre fire plusshus, skal hotellet produsere mer energi enn det bruker til daglig drift, samt enn det som gikk med til byggingen av hotellet og det som vil gå med til å rive det.

Til tross for at bygget ligger langt nord, er planen at energien skal produseres ved hjelp av solceller.

– Vi ønsker å bevise at det er mulig å bygge på en miljøvennlig måte med Powerhouse standard i arktiske strøk, sier Trine B. Stølsnes i Arctic eide Miris til Teknisk Ukeblad.

Det har blitt gjort nøye kartlegging av hvordan sollyset treffer tomten gjennom året for å optimalisere innhøsting av naturlig energi.

– Vi trodde initiert også det kunne bli en utfordring med solenergi så langt nord. Men det viste seg å være fullt mulig. Sommerens lyse dager og netter vil forbarme seg over solcellepanalene og gjør at årsregnskapet vil se bra ut, sier Stølsnes.

Lokalt produserte solceller

Det er ikke planlagt noen batteriløsning for å ta vare på solenergien.

Stølsnes forteller at overskuddsstrømmen som produseres av solcellepanelene om sommeren vil bli solgt til det lokale strømnettet.

– Om vinteren, når det er mørkt, vil hotellet kjøpe strøm tilbake fra strømnettet. Men alt i alt produserer hotellet mer strøm enn det forbruker i løpet av ett år, sier hun.

Solforholdene er hovedårsaken til hotellets sirkulære utforming, og alt fra

hotellrom, restauranter og fellesterrasser er strategisk plassert for å utnytte solens energi best mulig måte gjennom døgnet og sesongene.

Hele taket er dekket av lokalt produserte solcellepaneler som er

utviklet ved hjelp av vannkraft slik at den klimapåvirkningen blir så liten som mulig.

I tillegg planlegges det geotermiske brønner koblet til varmepumper for å varme opp hotellet.

Det er planlagt byggestart for "Svart" i løpet av et halvt år. Foto: Snøhetta/Plompmozes

Kutter behovet

Men det holder ikke bare med egen energiproduksjon om man vil bygge et powerhouse.

Gjennomgående vil det bli brukt materialer med lav bunden energi til byggingen av selve hotellet.

Hoteller skal derfor bygges med stor grad av tre, for å minimere den miljømessige belastningen, og har redusert bruken av energikrevende materialer som betong og stål så mye som mulig.

Det har også blitt lagt stor vekt på å redusere det daglige energibehovet når hoteller er i drift.

– Vi har redusert oppvarmingsbehovet ved å isolere og tette bygget ekstremt godt, og unngått kuldebroer mellom innside og utside. I tillegg har vi utnyttet den passive solenergien ved at man slipper inn solvarmen i perioder av året og døgnet hvor solvarmen trengs, og samtidig unngå behovet for kjøling, forteller arkitekt Zenul Kahn fra Snøhetta.

Dette gjøres med passiv og aktiv solavskjerming.

– I tillegg er behovet for viftedrift i ventilasjonssystemet redusert ved å senke hastigheten på luften, sier Kahn.

Både belysning, oppvarming, solskjerming og vannforbruk styres ved hjelp av sensorer for å unngå unødvendig energibruk.