Denne katamaranen setter fart i miljøvennlig turisme

Navnet Brim er norrønt og betyr brytende bølge: Gründerne bak vil skape en miljøvennlig turistbølge i nord.

På Vestlandet har The Fjords og deres elektriske Future of the Fjords og hybridfartøyet Vision of the Fjords sørget for mer miljøvennlig turisttrafikk i Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden.

Tromsø og Svolvær blir utgangspunkt for Brim.

Design

Den oppsiktsvekkende katamaranen er under bygging av Maritime Partner i Ålesund. Skroget, som er i aluminium, har Halfdan Endresen designet for minimal motstand i vannet.

Det spektakulære overbygget har store vindusflater, som den kjente designeren Einar Hareide står bak.

Katamaranen får plass til 140 passasjerer og skal i hovedsak seiles elektrisk, men har også hybridsystem med dieselgeneratorer som backup og eventuelt økt rekkevidde. Den skal klasses av DNV GL.

Norske leverandører

Styringssystemet, kalt Triton Hybrid-pakke, leveres av Brunvoll Mar-El fra Dalen i Telemark. Batteripakken kommer fra samme fylke og leveres av Grenland Energy i Skien, mens Servogear leverer propulsjonsutstyr og propeller.

Med en batteripakke på 800 kWh kan det 24 meter lange og 11 meter brede fartøyet seile i 10 timer i rundt 8-12 knop.

Hybridsystemet består av to Scania-motorer på 330 kW som kan gå på biodiesel. Ved behov kan fartøyet dermed gå i 20 knop.

Når fartøyet skal lades over natten, benyttes strøm de fleste havner allerede har tilgjengelig, nemlig 400V spenning med 125 A sikring. Denne benyttes allerede for å levere landstrøm til mindre fartøyer og hurtigbåter.

Søkte miljøråd

Fokus på passasjerenes utsikt og miljøvennlighet har styrt konseptet, som er utviklet av gründerfirmaet Brim Explorer.

Selskapet er startet av Espen Larsen-Hakkebo og islandske Agnes Árnadóttir. De har ikke selv inngående kunnskap om skip og fartøy.

De ønsket å gjøre noe med turistnæringens miljøimage og tok kontakt med noen som kan mer om begge deler.

– Da vi skulle i gang med konseptet hadde vi gode samtaler med spesialrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona, forteller Espen Larsen-Hakkebo.

Brim Lengde: 24 meter

Bredde: 11 meter

Dypgang: 1,5 meter

Høyde over vannlinjen: 9 meter

Marsjfart: 8-12 knop

Maksfart: 20 knop

Personer: 140

Mannskap: minimum 4

Batterier: 800 kW

Dieselgenerator: 2 * 331 kW (Scania DI13)

– Bellonas kjennskap til miljøvennlig teknologi og norske leverandører var viktig i utarbeidelsen av konseptet. Det var slik vi kom i kontakt med flere av leverandørene våre, utdyper Larsen-Hakkebo.

Han tror de kanskje kunne bygget fartøyet billigere i utlandet, men ønsket å beholde mest mulig i Norge.

– Vi ønsker også å vise at det er mulig å realisere slike prosjekter i Norge. Ekspertisen på elektrifisering finnes jo her, påpeker Larsen-Hakkebo overfor TU.

Elektrisk sightseeing

Katamaranen skal ha tre daglige avganger fra Lofoten i sommerhalvåret og Tromsø i vinterhalvåret.

Planen er å operere fra Svolvær når båten er i Lofoten og Tromsø havn i Tromsø.

Fartøyet skal leveres i juli neste år og skal etter planen settes i turistvirksomhet i Lofoten fra 10. august 2019.

Brim er designet for mest mulig utsyn. Batterirommet er ligger under salongen for bedre plassutnyttelse. Foto: Brim Explorer

Utfluktene på 3-4 timer skal gi synsinntrykk og lydopplevelser. Fartøyet er utstyrt med hydrofoner (undervannsmikrofoner), og skal ha en undervannsdrone fra Blueye Robotics om bord.

Larsen-Hakkebo utdyper:

– Vi setter fokus på miljøutfordringene i havet gjennom audiovisuell læring.

Erstatter gamle fiskebåter

De to gründerne Agnes Arnadottir og Espen Larsen-Hakkebo har studert sammen ved UiO og senere arbeidet i turistnæringen i Tromsø.

Larsen-Hakkebo forteller at fartøyene som i dag benyttes til tursitformål stort sett er eldre fiskefartøy eller ombygde ferger.

– Vi mente mer spesialiserte og miljøvennlige fartøy var mulig. Designet vi har kommet frem til har fokusert på at passasjerene skal oppleve havet, forteller Larsen-Hakkebo.

Prosjektet har fått støtte fra Enova på 6,8 millioner og lån fra Innovasjon Norge på 10 millioner. Kostnadsrammen er totalt 46 millioner kroner.