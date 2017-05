Her er skipet som ikke etterlater seg et lokk av eksos over norske fjorder

NÆRØYFJORDEN/NOR-SHIPPING: Verdens første turistbåt med hybrid framdrift ble bygget på rekordtid og tatt i bruk i fjor sommer. Turistene strømmer til. Det er plass til 400 av dem.

– Det er helt utrolig. Det er fantastisk å sige ut her og bare høre bølgeskvulp, sier en av passasjerene.

Kaptein Nauckhoff er enig. Han har hatt kommandoen om bord på noen av verdens største cruiseskip, men nyter nå en rolig og elektrisk tilværelse.

– Jeg har til og med kjøpt meg en elbil, sier han entusiastisk.

Fra oljefille til touchskjerm

Maskinsjef David Westgård Jansson har jobbet på store bilskip med to-takters dieselmonstre av noen motorer. På Vision of the Fjords er han ikke gjemt nede i et kontrollrom ved siden av motorrommet.

Hans plass er litt tilbaketrukket på babord side på brua med flere touchskjermer, knapper og brytere tilgjengelig fra sin stol.

Vision of the Fjords Verft: Brødrene Aa

Operatør: The Fjords

Passasjerer: 400

Lengde: 42,4 meter

Bredde: 15,3 meter

Maks fart: 19,5 knop

Fart med batteri: 8 knop

Motorer: 2x MAN 749kW + 2x Oswald PM elmotor 150kW

Batteripakke: 600 kWh, levert av ZEM

Energistyringssystem og systemintegrasjon: ABB

Gir/propell: ZF marine gir, West Mekan CPP

– Det er enklere vedlikehold, færre bevegelige deler og mindre som kan gå i stykker, sier han fornøyd.

Blikket til maskinsjefen er mer rettet ut mot naturen enn mot skjermene. Ser han på skjermen, er det imidlertid mer informasjon om kilowatt enn hestekrefter.

Vision of the Seas har likevel begge deler. Det vil ikke søsterskipet som nå planlegges av rederiet The Fjords og Brødrene Aa.

– Det vil bli helelektrisk. Vi har tatt med oss erfaring fra dette skipet og kommet med en del forslag til forbedringer og endringer, sier Jansson.

Umerkelig svitsj

Turistene nyter naturen i stillhet under elektrisk seilas i 8 knop inn Nærøyfjorden til Gudvangen. Foto: Eirik Helland Urke

Vision of the Fjords har to elmotorer på 150 kW hver og to dieselgeneratorer på 749 kW. Batteripakken er levert av norske ZEM og er på 600 kWh. ABB har levert det elektriske systemet om bord.

Kaptein John Nauckhoff har byttet ut verdens største cruiseskip med jobb på verdens mest miljøvennlige turistcruiser. Foto: Eirik Helland Urke

Kaptein Nauckhoff sier at det i prinsippet ikke er noen forskjell å føre dette skipet og ethvert annet moderne fartøy.

– Forskjellen ligger i drivlinjen. Vi skifter «sømløst» til elektrisk når vi svinger inn Nærøyfjorden, sier kapteinen.

For passasjerene er forskjellen stillhet. De står med store øyne og suger til seg naturen. Fuglekvitter blander seg med lave bølgeskvulp.

Under hvert av katamaranskrogene befinner det seg en batteribank på 300 kWh hver. Når skipet seiler elektrisk, driver batteriene to permanentmagnetmotorer, koblet til hver sin West Mekan propell med vribare blader (CP – contrallable pitch).

Når Vision of the Fjords seiler på diesel, er permanentmagnetmotoren generator. Drivlinjen er levert av Mancraft i Bergen. Denne konfigurasjonen hadde de ikke vært borti før. Det måtte mye nyutvikling til, opplyser Øyvind Alvern i Mancraft.

Norske ZEM har levert batteripakkene på totalt 600 kWh, mens ABB har stått for energistyring og systemintegrasjon. Foto: Eirik Helland Urke

Med dieselframdrift går det unna i 19 knop. Det lange, slanke skroget skjærer stille gjennom vannet og lager nesten ikke en bølge. I Nærøyfjorden er det krav om maks 8 knop, blant annet for å unngå erosjon fra bølger.

Helelektrisk framtid

I neste versjon av Vision of the Fjords blir det ikke så mye diesel, kun en hjelpemotor som et nødaggregat, dersom The Fjords får litt hjelp til å ta kloke valg og vise vei innen grønn turisme i norske fjorder.

– Vi ønsker å seile hele strekningen elektrisk, uten dieseldrevet hovedmotor, sier daglig leder Rolf A. Sandvik i The Fjords.

Han påpeker imidlertid at prisforskjellen mellom ren dieseldrevet og elektrisk er for stor til at selskapet kan forsvare investeringen.

The Fjords håper Enova og andre offentlige støtteordninger kan bidra.

– Vi håper vi kan få på plass økonomiske incentiver og infrastruktur til lading slik at vi kan investere i en nullutslippsversjon, sier Sandvik.

I fjor høst ble Vision of the Fjords kåret til Årets skip 2016.

Fritt fram for gammel diesel

Kaptein John Nauckhoff er svensk og maskinsjef David Westgård Jansson er halvt svensk og halvt norsk. Foto: Eirik Helland Urke

Maskinsjef Jansson, som er halvt svensk, er forundret over at norske myndigheter ikke setter strengere krav til fartøyene som ferdes i de vakre norske fjordene.

P&O-skipet Britannia ble bygget i 2015 og har plass til over 4.000 passasjerer. Foto: Eirik Helland Urke

– Her er det fritt fram. Har du en båt og vil frakte turister, så kan du bruke en gammel båt med motorer som ikke har noen form for renseteknologi. Det blir stadig flere av dem. Store cruiseskip legger igjen et lokk med eksos. Det må da gå an å få landstrøm til dem når de ligger til kai, sier Jansson.

Når Vision of the Fjords er noen meter fra kai går maskinsjefen ut på dekk med en fjernstyringsenhet. Med den styrer han an arm på land der to gule kabler henger ned med hver sin store «stikkontakt».

Jansson åpner en luke på dekk. To plugger er dekket til. De to stikkontaktene kobles til og lading av batteripakkene fra ZEM tar til med 440 volt og 600 Ampere per kabel.

– Det tar ett minutt å kople til og fra. Når vi ligger inne i en time i hver ende, er det nok til å lade batteriene fullt slik at vi kan seile hele Nærøyfjorden i åtte knop, sier Jansson.

Nyvinninger

Rederiet The Fjords har planer om å bygge en 100 prosent elektrisk «Vision of the Fjords II». Men det må offentlig støtte og hjelp til å dekke de ekstra 44 millioner kroner det vil koste. Foto: Eirik Helland Urke

Administrerende direktør Tor Øyvin Aa i Brødrene Aa sier at «nye» Vision of the Fjords vil inneholde en hel rekke tekniske nyvinninger. Brødrene Aa kaller fartøystypen SeaSight.

– Det er mye nytt som må på plass for å lage en helelektrisk versjon av SeaSight, sa Aa til Teknisk Ukeblad i desember i forbindelse med søknad til Pilot-E-programmet.

En Oswald PM elmotor og generator på 150 kW står i hvert katamaranskrog. Den er koblet påen ZF girboks og West Mekan CP (vribar propell). Foto: Eirik Helland Urke

The Fjords regner med at prototypen for en batteriversjon vil koste 40-44 millioner kroner mer enn en ordinær dieseldrevet sightseeingbåt, som vil ligge på rundt 80 millioner kroner.

Brødrene Aa har spesialisert seg på å bygge i karbonfiber og lever de største sivile fartøyene i dette materialet. Siden 2002 har verftet i Hyen i Nordfjord levert rundt 50 karbonbåter. Omsetningen i fjor var på rundt 300 millioner kroner.

Den foreløpig største katamaranen Brødrene Aa har bygget er Vision of the Fjords, som måler 42,4 meter i lengden og 15,3 meter i bredden.

The Fjords er eid med 50 prosent av Flåm AS og Fjord1.