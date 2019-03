Brattørkaia, Trondheim: Etter en byggefase på to år og en prosjektutvikling som startet i 2011, står det som skal bli verdens nordligste plusshus tilnærmet ferdig. I løpet av et livsløp på 60 år skal Powerhouse Brattørkaia produsere mer strøm enn det som ble brukt under byggefasen, det som brukes i drift, samt det som kreves til riving.