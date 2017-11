Milliardstasjonen i fjellet ble bygget uten oppvarmet venterom. Nå fryser passasjerene på perrongen

Iført en tjukk, rød pelskåpe åpnet Erna Solberg Holmestrand stasjon 17. desember i fjor. Ventende passasjerer gjør klokt i å følge statsministerens valg av klesplagg.

For folk fryser inni fjellet.

– Stasjonen er kald. Jeg vet om mange eldre og faste pendlere som står inne på toalettene for å ha det varmt mens de venter på togets avgang, sier Unn Christina Bjørnsen til TU.

Hun bruker togstasjonen tre til fem ganger i uka.

Prisvinner

Den 870 meter lange stasjonshallen ligger 150 meter inn i Holmestrandfjellet, omtrent midt i den 12,3 meter lange tunnelen mellom Holm og Nykirke. Prestisjeprosjektet har blant annet to heiser som frakter passasjerene fra toppen av fjellet, 70 meter ned til fjellhallen.

Her kan passasjerene se opp på et stasjonstak bestående av tusen tonn stål og ti tusen kvadratmeter akustisk himling. Stasjonen har fire spor. To for av- og påstigning og to hvor togene kan kjøre forbi i opptil 250 km/t. Jernbaneprosjektet Holm - Nykirke har en kostnadsramme på 6,6 milliarder 2016-kroner.

Stasjonen vant nylig æresprisen Betongtavlen, blant annet for gode løsninger på tekniske utfordringer, kvalitet i utførelse av arbeidene og miljøforhold.

Problemet er altså at det er kaldt. Iskaldt, ifølge passasjerer som har uttrykt sin frustrasjon i Tønsbergs Blad og Jarlsbergs Avis’ kommentarfelt på Facebook. Bjørnsen er en av disse.

KALDT: Holmestrand stasjon. Foto: Anne Mette Storvik/ Bane Nor

Misfornøyde brukere

– Jeg synes det er ekstra kaldt om høsten og vinteren. Men jeg tror det kan komme ned i null grader på sommeren også, sier hun.

I lokalavisenes kommentarfelt på Facebook skriver noen av de heller kjører til Tønsberg for å ta toget enn å vente på en kald Holmestrand stasjon. Andre påpeker at problemet er størst på sommeren, ettersom man da går i lettere klær.

Bane Nor har fått flere henvendelser fra misfornøyde mennesker som må pakke seg godt inn for å ikke hutre mens de venter på toget. Samferdselsdepartementet har også fått henvendelse om situasjonen.

– Ikke nødvendig

– Bane Nor opplyser at behovet for et eget oppvarmet venterom inne i fjellet ikke ble vurdert som nødvendig da Holmestrand stasjon ble planlagt og bygget, skriver Samferdselsdepartementet i sitt svar til en kald togpassasjer.

De skriver videre at Bane Nor, etter henvendelse fra passasjerer, har vurdert å etablere et temperert venterom inne i fjellet. Et slikt tiltak er likevel ikke prioritert i budsjettet for 2018, skriver Samferdselsdepartementet.

– Vi er klar over at mange reisende ved Holmestrand stasjon ønsker seg venterom, og er enig i at dette hadde vært et løft for stasjonen, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane Nor Eiendom, til TU.

GODT PÅKLEDD: De fremmøtte hadde kledd seg godt da Erna Solberg åpnet Holmestrand stasjon i desember i fjor. Foto: Åserud, Lise

Ikke tatt noen beslutning

Hun sier temperaturen på plattformen nå ligger på mellom 9 og 13 grader.

– Jeg kjenner ikke til hvordan temperaturen varierer med årstidene, sier Paus.

Kommunikasjonsdirektøren forteller at de jobber med å kartlegge hvilke muligheter som finnes.

– Men det er enda ikke tatt noen beslutninger rundt dette, så det må vi få komme tilbake til, sier Paus.

Prosjekteringsleder Tor Kleiven i Bane Nor forteller at de gjorde temperaturvurderinger og vurderinger av hvordan publikum vil oppleve stasjonen under prosjekteringsfasen.

– Når det gjelder temperatur i stasjonshallen, har vi vurdert at et slikt tunnelanlegg normalt vil ligge på 8-10 grader gjennom hele året, sier Kleiven til TU.

– Kan montere infrarøde varmekilder

Han sier Bane Nor vurderte at det kunne komme uteluft inn i tunnelen. De var imidlertid usikker på hvor mye dette eventuelt ville redusere temperaturen.

– Som et forebyggende tiltak, valgte vi derfor å legge opp elektriske punkt på seks steder i adkomsttunnelene og stasjonshallen. Her kan det ettermonteres infrarøde varmekilder dersom det skulle vise seg å være behov for ekstra varme i stasjonshallen, sier Kleiven.

Dette er én av flere mulige løsninger, poengterer Kleiven.

Stasjonssjef Terje Apenæs i Bane Nor forteller til Tønsbergs Blad at det ble satt av tre millioner kroner til utsmykking og at det aller mest gikk til utsmykking utendørs.

– Noen vil kanskje mene at man kunne fordelt mer av pengene til utsmykning innvendig, men slik ble det, sier han til avisen.



– Håpløst

– Jeg synes det er håpløst at det ikke blir prioritert venterom for de reisende. Vi som bor i Holmestrand er stolte av stasjonen på flere områder: Det ligger i fjellet med en fantastisk gratis heis ned til stasjonen, det er Norges mest moderne stasjon hvor togene kjører i rekordfart, sier Bjørnsen, før hun fortsetter:

– Men at de har brukt millioner på noen store, stygge steiner med lys utenfor stasjonen istedenfor venterom, er nærmest en fornærmelse. Disse falske steinene er det jo ingen som har nytte av, sier hun.