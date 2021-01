Mercedes har lansert sin lille el-SUV

Mercedes har vist frem sin nye elektriske små-SUV EQA. Bilen har vært varslet i flere år, og det første elektriske A-klassekonseptet var en kompakt småbil.

Når den nå lanseres, har den blitt en liten SUV, som er en ombygget Mercedes-Benz GLA.

Bilen skal ifølge en pressemelding ligge i prisleiet 460.000 kroner. Første modell ut i Norge er EQA 250, som leveres uten firehjulstrekk, og med et innfellbart hengerfeste som kan trekke 750 kg. Takstativ er også en mulighet.

EQA har rekkevidde på 426 kilometer etter WLTP-prosedyren, og batteriet har 66,5 kilowattimer tilgjengelig kapasitet. Det skulle tilsi et forbruk på 15,6 kilowattimer per 100 kilometer.

Mercedes oppgir en luftmotstandskoeffisient på 0,28. Det er et forholdsvis normalt tall i SUV-segmentet, og på nivå med biler som Audi E-Tron og Mercedes egne EQC. Tesla Model Y har til sammenligning en motstandskoeffisient på 0,23. Lavere luftmotstand gir enkelt sagt lavere forbruk.

Mye utstyr er standard

Mercedes EQA sett bakfra. Foto: Eirik Helland Urke

Bilen har for øvrig en ålreit bakkeklaring på 20 cm, så selv om dette ikke er noen terrengbil, burde det være nok klaring til å komme seg frem til hytta.

Bilen har som seg hør og bør flere førerassistentsystemer, inkludert aktiv bremseassistent og filholder. Bilen leveres med mye utstyr som standard, inkludert LED-lykter med automatisk dimming ved motgående trafikk, elektrisk bakluke, og skinnratt.

Førerassistentsystemene, inkludert ryggekamera eller -sensor, blir for øvrig et EU-krav fra 2022, så det er naturlig at slikt utstyr er standard på en bil som lanseres i 2021.

Mercedes har satt inn samme infotainmentsystem som står i EQC, så bak rattet vil EQA antakelig oppleves som en mini-EQC på mange måter.

EQA kan hurtiglades med en toppeffekt på 100 kilowatt.

Bilen har lyslister i interiøret. Foto: Eirik Helland Urke

Skal møte mange konkurrenter

Motoren har en effekt på inntil 140 kilowatt, og bilen gjør null til hundre på 8,9 sekunder. Altså er det ikke akkurat en racerbil vi her har med å gjøre. Alt tyder på at Mercedes her har valgt å legge vekt på komfort, da de trekker frem at bilen skal være godt støydempet.

Den norske importøren åpner salget av EQA i februar, og vil samtidig komme med prislister. Det skal komme versjoner med firehjulstrekk og mer motoreffekt, og en versjon med større batteri. Om prisen holder seg slik importøren antyder, er det sannsynlig at flere utgaver av bilen vil koste over 500.000 kroner.

Bilen skal konkurrere mot biler som Volvo XC40 P8, som med firehjulstrekk, 304 kilowatt effekt, høyere hengervekt og raskere akselerasjon enn EQA 250-modellen koster fra 512.000 kroner. Volvoen har imidlertid litt kortere oppgitt rekkevidde.

I samme prisleie som EQA 250 finner vi Ford Mustang Mach-e med bakhjulstrekk, litt lengre rekkevidde, og mulighet for hengerfeste med samme vekt som EQA.

Andre konkurrenter i dette segmentet er de kommende Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV, Audi Q4 E-Tron og Tesla Model Y.

Dermed blir det altså stadig tøffere konkurranse i segmentet for små og mellomstore SUV-er dette året.