Bilen kjørte 30 meter før den krasjet

Politiet har dannet seg et bilde av hva som skjedde da en Volvo XC40 skjøt fart og kjørte gjennom et lavt autovern, et metallgitter og en murvegg i en parkeringshus i Sandvika.

Politiadvokat Kathrine Ø. Eilertsen i Oslo politidistrikt sier til Budstikka at bilen sto parkert 30 meter inn i parkeringshuset rett frem for stedet hvor kollisjonen skjedde. Politiet antar at ferden gikk rett frem, uten at bilen svintge, skriver avisen.

Hendelsen, hvor en mann i 60-årene omkom, undersøkes av Statens vegvesen. Det er foreløpig ikke klart når rapporten skal være ferdig.

Eilertsen sier at Vegvesenet gjennomførte fysiske undersøkelser forrige mandag og nå analyserer materialet.

Volvo hentet data fra bilen for en uke siden og gjør analyser som etterforskningen får innsyn i.

Politiets hovedhypoteser er at hendelsen skyldes teknisk feil eller brukerfeil.