Dødsulykken i Sandvika: Autovern var ikke testet for påkjørsler i rett vinkel

23. september omkom en mann da bilen hans kjørte ut av fjerde etasje i et parkeringshus i Sandvika storsenter i Bærum.

Bilen hadde da kjørt gjennom et autovern, et metallgjerde og gjennom selve muren rundt parkeringshuset, for så å lande midt i en av byens hovedgater.

Autovern, også kalt veirekkverk, blir testet for biler som treffer i lengderetning. Ikke for biler som treffer rett på, slik det kan være tilfelle i et parkeringshus, skriver lokalavisen Budstikka.

– De er testet for biler som kjører på vei langs rekkverket og som treffer opptil ti graders vinkel, utdyper sjefingeniør Odd Magne Sørfossmo i Statens vegvesen til avisen.

Ikke samme krav til parkeringshus

Parkeringshus følger egne byggeforskrifter og har ikke samme krav til trafikksikring som offentlige veier, ifølge Sørfossmo.

Men om veirekkverk først brukes som sikkerhetstiltak i parkeringshus, er den generelle anbefalingen å bruke en sterk type.

– Dette gjelder spesielt hvis det er store høyder eller gater og annen offentlig infrastruktur på utsiden av parkeringshuset, sier Sørfossmo.

På spørsmål om dagens elbiler, som både er tyngre og akselererer raskere enn fossilbiler, er tatt med i sikkerhetsberegningen for veirekkverk, svarer Sørfossmo at temaet diskuteres hos dem som lager den europeiske standarden.

Ingen spesifikke regler for parkeringshus

I etterkant av ulykken ble det kjent at bilen som var involvert, populære CX 40 Volvo, hadde blitt tilbakekalt for å sjekkes for akselerasjonsfeil.

Samtidig har to nylige episoder der liknende biler fra Volvo kan ha akselerert av seg selv, blitt kjent.

Regelverket for parkeringshus er funksjonsbasert, forteller Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, til Budstikka.

– Det finnes ikke spesifikke regler for parkeringshus i byggesaksforskriften, sier han.

Ville hindret innovasjon

Et parkeringshus skal være konstruert på en slik måte at sikkerheten for funksjonen som parkeringshuset har, er oppfylt.

– Når regelverket ikke har helt detaljerte krav til bruk av materialer og byggeteknikker for hver enkelt bygningstype, er det også fordi det ville hindret innovasjon og gjennomføring av gode løsninger tilpasset det enkelte byggeprosjektet, sier Horne.

– I Norge har det vist seg å gi sikre nok bygg, så lenge regelverket faktisk følges.

Det er kommunen som i den enkelte byggesøknaden skal undersøke om det er gitt inn tilfredsstillende dokumentasjon og at de som erklærer ansvar i byggesaken, er kvalifiserte for det, sier han.

– Direktoratet vurderer kontinuerlig behov for endringer i regelverket, også i forbindelse med større hendelser.