Det sier politiadvokat Kathrine Ø. Eilertsen i Oslo politidistrikt til Budstikka.

Det er allerede kjent at bilmodellen, helelektriske Volvo XC40, har vært gjenstand for tilbakekalling på grunn av fare for en feil som potensielt kan føre til feilaktige signaler fra gasspedalen.

I 2022 ble over 5000 biler av samme modell derfor tilbakekalt av Volvo.

Nå viser det seg altså at bilen som var involvert i ulykken i Sandvika er en av disse.

– Bilen ble inspisert og modifisert i henhold til instruksen i tilbakekallingen, sier Eilertsen.

Statens vegvesen startet mandag de tekniske undersøkelsene av bilen, som er fraktet til Risløkka trafikkstasjon i Oslo.

Undersøkelsen skjer etter at en mann i 60-årene omkom etter at bilen hans kjørte gjennom autovern og nettinggjerde og falt fra fjerde etasje i parkeringshuset på Sandvika Storsenter i Bærum mandag 23. september.

– Vi er i en overgangsfase

Det har tidligere vært flere bilulykker der det tilsynelatende ser ut til at biler har satt fart rett inn i en hindring.

Sintef-forsker Gunnar Deinboll Jenssen uttalte nylig til TU at det er behov for å ta kunnskap om nødbremsesystemer inn i føreropplæringen.

– Vi er i en overgangsfase der både kjøretøy med førerstøtte og helt selvkjørende er i stadig utvikling. De blir stadig sikrere. Helt sikker kan vi aldri være enten det er fører eller automatikk som kontrollerer kjøretøy, sier Jenssen.

TU har spurt om en kommentar fra Volvo og vil publisere svaret når det foreligger.