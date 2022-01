Dette er de mest solgte bilene i 2021

2021 ble et rekordår for nybilregistreringer i Norge. Ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det registrert 176.276 nye personbiler i kongeriket i løpet av fjoråret.

Av disse var 64,5 prosent, eller 113.715 stykker elbiler. Sammen med de ladbare hybridene, var den totale markedsandelen for ladbare biler over 86 prosent, ifølge OFV. For varebilene var elbilandelen 15,9 prosent.

Det går bratt nedover for biler med tradisjonell drivlinje. Bare 4 prosent av bilene førstegangsregistrert i 2021 hadde kun dieselmotor, og 4,2 prosent hadde kun bensinmotor.

Bensinhybrider hadde en andel på 5,5 prosent, og dieselhybrid 0,9 prosent. Når nordmenn skal ha hybrid er det ladbart det skal være, ettersom andelen for disse var 20,8 prosent.

Snart 20 prosent elbil

Personbilparken i Norge nærmer seg nå 20 prosent elbiler, godt hjulpet av at over 100.000 biler med forbrenningsmotor forsvant ut av bilparken i fjor. Snittalderen for norske personbiler er nå 10,5 år.

Det gjennomsnittlige CO 2 -utslippet fra nybilene i 2021 endte på 27 gram per kilometer. Det er en betydelig nedgang fra 2020, da tallet var 44 gram per kilometer. Dette er tall fra typegodkjenning, og ikke reelle utslipp, som trolig er høyere.

Nybilregistreringene er i praksis salgstall, selv om det ikke blir helt riktig å omtale dem som det. Dette fordi en bil levert i 2021 ikke nødvendigvis ble solgt i 2021. Tallene sier dermed ikke noe om hvor mange som har tegnet kontrakter.

Toyota Rav4 er Norges mest solgte bil som ikke er en elbil. Foto: Mathias Klingenberg

Tesla ble uansett største bilmerke i Norge i 2021, med 20.397 registrerte biler. Amerikanerne er dermed et hestehode foran Volkswagen på andre plass med 16.926 biler, og Toyota på tredje plass med 15.807 biler.

Tesla Model 3 ble den mest registrerte bilmodellen, med 12.058 eksemplarer. Det er en god slump biler foran andreplassen som gikk til Toyota Rav4 med 8928 eksemplarer, og tredjeplassen som ble Volkswagen ID. 4 med 8645.

Det var en periode knyttet noe spenning til om Tesla Model Y kunne ta tredjeplassen innen nyttår, men denne endte med 8267 eksemplarer opp som den fjerde mest registrerte modellen, som for så vidt er imponerende nok for en bilmodell som første gang ble overlevert norske kunder i august og som i 2021 ikke ble produsert i Europa.

Dyreste biler registreres lengst nord

OFV presenterte også statistikk for hvor de dyreste og billigste bilene registreres, sortert under de gamle fylkesgrensene. Det er Finnmark og Troms som har størst andel biler med utsalgspris på over 800.000 kroner.

Andelen i Finnmark var 6,9 prosent, i Troms 6,3 prosent, og i Akershus 5,8 prosent. Det forklares ifølge OFV av at det lengst nord er størst behov for store biler med firehjulstrekk.

Billigste biler har størst andel vest i landet. De fylkene med størst andel biler til under 300.000 kroner er Vest-Agder med 20,7 prosent, Hordaland med 19,4 prosent og Rogaland med 18,7 prosent.

For hele landet så fordelingen slik ut:

Det er i all hovedsak privatpersoner som kjøper de nye elbilene. Av 113.715 registrerte elbiler ble 81,8 prosent disponert av privatpersoner, estimerer OFV. Det er usikkerhet knyttet til hvor stor andel av leasingbilene som er privatleasing.

Over en halv million omregistreringer

Det var til sammen 527.799 bruktbiler som skiftet eier i 2021. Av disse var det spesielt én som stakk seg ut. Volkswagen Golf var uten sidestykke Norges mest omsatte bil, med 30.250 omregistreringer i 2021.

Deretter kom storebror Volkswagen Passat med 14.885 biler. Tredje mest omsatte var BMW 3-serie.

Nissan Leaf er den mest omsatte bilmodellen som utelukkende fås som elbil, og havnet på fjerde plass med 11.029 eierskifter.

Det ble bruktimportert 18.283 personbiler i 2021, en økning fra 2020 og 2019. Vekslingskurs er antakeligvis den viktigste årsaken, ifølge OFV. Hyundai Kona, Nissan Leaf og Mitsubishi Outlander var de tre mest importerte bilene, med henholdsvis 2334, 1509 og 1221 eksemplarer.

Tror på 90 prosent elbilandel i 2024

Det er et stykke igjen til alle biler som førstegangsregistreres er nullutslippsbiler. På Stortinget er det tverrpolitisk enighet om et mål om at dette skal skje i 2025.

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen sa i forbindelse med presentasjonen av statistikken at han tror 90 prosent av nybilsalget er elbiler i 2024.