Se video og bilder: Volkswagens folke-SUV ID.4 er i Norge

Stor, men kompakt. Anvendelig. Romslig innvendig.

Det er noen av våre inntrykk etter å ha tatt en titt på ID.4, Volkswagens kommende elektriske folke-SUV.

Mandag inviterte Møller en knippe norske journalister til å se bilen, som er på besøk i Norge. Den skulle egentlig vises frem på den pågående Zerokonferansen, men det ble avlyst av smittevernshensyn. Av samme grunn har vi ikke fått sitte i bilen eller interagere med den.

Møller hadde utstyrt bilen med både takboks, barnesete og hundebur – alt for å få fram hvor anvendelig bilen er. De passet naturligvis også på å demonstrere det elektrisk utfellbare hengerfestet.

Se video av bilen øverst i saken. Flere bilder finner du nederst i saken.

Spennende spesifikasjoner

Kompakt-SUV-en er storebroren til ID.3, som allerede ruller på norske veier i flere tusen eksemplarer. Begge er laget på tyskernes dedikerte elbilplattform MEB og har blant annet samme akselavstand. I tillegg til å være bredere enn lillebror, er ID.4 er også 30 centimeter lengre enn ID.3. Volkswagen sier selv at ID.4 er litt større innvendig enn Tiguan og litt mindre enn Tiguan Allspace.

ID.4s utseende og spesifikasjoner likner for øvrig på Skoda Enyaq, som også er laget på MEB-plattformen.

Volkswagen ID.4 1st / 1st Max Motoreffekt: 150 kW/ 204 hk

Dreiemoment: 310 Nm

Batterikapasitet: 82 kWt brutto (77 netto)

Hurtiglading: Maksimalt 125 kW (CCS)

Toppfart: 160 km/t

Hengerfeste, totalvekt: Ja, 1000 kg

Taklast, totalvekt: Ja, 75 kilo

Akselerasjon 0-100 kt/t: 8,5 sekunder

Oppgitt strømforbruk: 18,2 kWt/100 km

Rekkevidde ID.4 1.st: 496 km

Rekkevidde ID.4 1.st Max: 487 km

Lengde/ bredde med speil/ høyde: 4.584 mm/ 2.108 mm/ 1.631 mm

Bakkeklaring: 16,3 cm

Akselavstand: 2,771 mm

Bagasjerom: 543 liter (1575 liter med nedfelt seterad)

Med rekkevidde opptil 496 kilometer (WLTP), rask hurtiglading (maks 125 kW), mulighet for hengerfeste og taklast, fremstår ID.4 som en attraktivt elektrisk kandidat for VW-glade nordmenn.

Variantene som kan bestilles nå kommer begge med bakhjulstrekk. En variant med firehjulstrekk kan forhåndsbestilles med levering til sommeren, men prisen på denne er ennå ikke klar.

ID.4. 1st starter på 426.900 kroner, levert i Oslo. Med vinterdekk koster den såvidt under 450.000 kroner. Da får du blant annet 20-tommers lettmetallfelger, et 10-tommers berøringsfølsomt infotainmentsystem og ryggekamera.

Toppmodellen ID.4 Max koster fra 509.500 kroner, og inkluderer blant annet større hjul (21-tommers), LED-matrix hovedlykter, panoramaglasstak, 12-tommers infotainmentskjerm og et head-up display med Volkswagens AR-funksjon som plasserer navigasjonsinformasjon på veien foran deg. Det var denne modellen som var utstilt hos Møller på Frysja.

Les mer om de ulike versjonene her.

Viktig for VW

Bilen skal leveres fra januar 2021, altså om knappe to måneder. Møller forteller at de får god tilgang på biler, men vil ikke si om leveringstakten på ID.4 blir like stor som ID.3, som har herjet registreringsstatistikken i høst med nesten 4800 førstegangsregistreringer på få måneder.

ID.4 skal for øvrig ikke være belemret med de samme barnesykdommene som flere ID.3-eiere nå opplever. ID.4-programvaren skal nemlig være ferdig fra fabrikken, får vi opplyst.

ID.4 er svært viktig for Volkswagen, som ønsker å være verdensledende innen elektrisk mobilitet innen 2025. Bilen skal, i motsetning til ID.3, selges over hele verden fra begynnelsen, og tilhører et segment i vekst: SUV-er vil ifølge VW stå for 50 prosent av den tyske bilprodusentens bilsalg i 2025 – opp fra 30 prosent i 2019.

ID.4 har innvendige lys man selv kan bestemme fargen på. Foto: Mathias Klingenberg

I 2025 planlegger bilprodusenten å produsere en halv million ID.4 i året. Produksjonen skal blant annet skje ved Zwickau, en fabrikk vi besøkte i fjor.

Bilen skal konkurrere mot flere kommende kompakt-SUV-er med liknende spesifikasjoner og egenskaper: Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-e, Volvo XC40 Recharge Pure Electric, Nissan Aryia og nevnte Skoda Enyaq. Disse vil være mindre kostbare alternativer til dagens eksisterende elektriske SUV-er, for eksempel Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC, Jaguar i-Pace og Tesla Model X.