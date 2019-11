Her har Volkswagen produsert diesel- og bensinbiler i 29 år. Nå skal det bli Europas største elbilfabrikk

Zwickau, Sachsen, Tyskland: – VI hører mye om tysk bilindustris nedgang. Volkswagen mener vi må gripe mulighetene elektrifiseringen gir oss. Fremtiden er elektrisk, sier Herbert Diess, styreleder i Volkswagen Group.

Han snakker til rundt 650 ansatte, gjester og journalister under markeringen av produksjonsstart for ID.3 i produksjonshall 26 i Zwickau, øst i Tyskland.

Herbert Diess taler til forsamlingen i produksjonshall 26. Foto: Mathias Klingenberg

Dette blir den tyske bilprodusentens første elbil for massemarkedet. Prisen, som starter under 30.000 euro for versjonen med minst batteripakke (45 kWt, 330 km WLTP-rekkevidde), skal være konkurransedyktig med en vanlig Golf. Til sommeren kommer pioneerversjonen ID3 1st, med den mellomste batteripakken (58 kWt, 420 km WLTP-rekkevidde), til Norge. Den får en pris på under 330.000 kroner, ifølge importør Møller Mobility Group.

Fra diesel til el

Siden 1990 har Volkswagen produsert rundt 6 millioner biler i Zwickau, deriblant Passat, Polo og Golf. Bilproduksjon-tradisjonen i området går helt tilbake til 1904, de østtyske Trabant-bilene ble blant annet produsert her.

For to år siden – i lys av diesel-skandalen – bestemte den tyske bilprodusenten at fabrikken skulle bli deres første, rene elbilfabrikk.

Nå er altså produksjonen i gang, på én av to produksjonslinjer ved fabrikken. Neste år skal den andre produksjonslinja også bygges om til elbilproduksjon.

I 2022 skal det produseres 330.000 elbiler i året ved Zwickau. ID. 3 er den første elbilen som produseres her, men om to år vil det lages tilsammen seks modeller her for henholdsvis Volkswagen, Audi og Seat. Volkswagen investerer rundt 1,2 milliarder euro i forvandlingen fra konvensjonell bilfabrikk til elbilfabrikk.

Automatisering

Det nokså sterile produksjonsområdet er svært robotisert – Volkswagen bruker 1700 produksjonsroboter i elbilproduksjonen. I tillegg kjører mer enn 500 autonome kjøretøy rundt og leverer deler til produksjonslinja. Men det betyr ikke at arbeidskraft av kjøtt og blod er overflødig. Den årlige produksjonen var tidligere på rundt 300.000 biler, men øker som nevnt til 330.000 elbiler i 2022 – det gjør at fabrikken fortsatt vil ha behov for de omtrent 8000 ansatte. Volkswagen har garantert de ansatte jobb til 2029.

Flere roboter betyr at de ansatte vi jobbe tettere sammen med maskinene enn tidligere. Her løfter KUKA-roboter aksler, mens andre roboter fører ID3s understell frem til mennesker som monterte bilens høyspentkabling.

Enda gjøres mange operasjoner manuelt. Volkswagen sier de jobber med å automatisere ytterligere fordi det er en måte å beholde industrien i høykostland. Ifølge Volkswagen blir arbeidet også mer ergonomisk gunstig for menneskene som jobber der, når robotene gjør den tyngste jobben.

Et ID. 3-karosseri er på vei i fabrikken. Foto: Mathias Klingenberg

Treningscamp

Omstillingen krever omskolering. De ansatte har vært på det Volkswagen kaller en treningscamp for elektrisk mobilitet. 3000 av de 8000 trenes opp i spesifikke el-mobilitetsområder, mens 1500 ansatte lærer hvordan man skal håndtere høyspenningssystemer.

– I starten var det delte følelser om elektrifiseringen av Zwickau blant de ansatte. Men engasjementet har vokst i takt med prosjektets fullføringsgrad, sier Thomas Ullbrich, styremedlem i Volkswagen med ansvar for elektrisk mobilitet.

Fabrikken skal være karbon-nøytral. Det vil si at produksjonen ikke bidra til høyere CO 2 -utslipp. De setter også slike krav til sine underleverandører, slik at hele ID.3-produksjonen blir CO 2 -nøytral. Energien fabrikken bruker skal komme fra fornybare kilder. Utslipp som det ikke er mulig å kutte, vil bli kompensert for gjennom investeringer i klimaprosjekter, forteller selskapet.

En million ladepunkter

Volkswagen mener produksjonsstarten markerer et skifte til global, elektrisk mobilitet. Med det håper de også at tyskerne selv vil omfavne elbiler. VW sier selv de er fornøyd med å ha mottatt 35.000 forhåndsbestillinger på ID.3.

Produksjonsversjoner av ID3 ble vist fram mandag. Foto: Mathias Klingenberg

Silke Bagschik, leder for markedsavdelingen ved elektrisk mobilitet hos Volkswagen, sier høye, energikrevende hastigheter på autobahn og en lite utbygget ladeinfrastruktur er to hindre på veien til å gjøre den jevne tysker til elbilist.

Kanskje får Bagschik hjelp av Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som selv er til stede på produksjonsstarten. Merkel lover nemlig å investere 3,5 milliarder euro innen 2025 i ladeinfrastruktur. Hun sier også at landet skal få én million ladepunkter i 2030.

– Dere måtte forandre deres businessmodell fullstendig. Tusen takk for at dere gjør dette mulig. Dette er virkelig en stor forandring, sier Merkel til de fremmøtte i produksjonshall 26.