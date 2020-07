Audi lanserer sporty utgave av den kommende elbilen Q4 E-Tron

Audi viser frem et nytt elektrisk konsept, E-Tron Q4 Sportback. Nykommeren er en variant av den allerede lanserte Q4 E-Tron, en liten SUV som ble vist frem i mars i fjor.

De to bilene er teknisk sett tvillinger, ifølge Audi. Det er bare eksteriøret som skiller de to. På Sportback-utgaven skrår taket nedover, og gir bilen kupé-uttrykk.

Bilen skal bygges på Volkswagens MEB-plattform, og har en rekkevidde i «opp-mot-50-mil-klassen» Konseptet i alle fall – så får vi se hvilket tall tyskerne ender opp på når bilen presenteres i produksjonsklar utgave.

Bilen ble nylig vist frem på en online pressetilstelning hvor TU deltok. Her fortalte sjefen for Audis eksteriørdesign, Andreas Mindt, at Q4 blir lillebroren til E-Tron. Og akkurat den nye Sportback-utgaven blir dermed lillebroren til E-Tron Sportback.

Billigere E-Tron

Dette blir en veldig viktig bil for Audi, mener de. Den skal koste signifikant mindre enn E-Tron, og og det skal sørge for at de kan ta større markedsandeler på elbil. Noen pris har de imidlertid ikke oppgitt. Men med tanke på at E-Tron 50 koster fra 500.000 kroner, vil vi tro at det skal være mulig å kjøpe en Q4 E-Tron for en del mindre enn dette.

Bilen skal ha gjenkjennelig Audi-design, og Mindt sier at du 100 meter unna skal kunne se at det er en Audi som kommer mot deg. Han mener elbiler ofte er ansiktsløse, og at Audi ønsker markant og gjenkjennelig design også på sine elbiler.

I fronten har bilen fått matriselykter, og det skal være mulig for kunden å selv velge uttrykket på disse. De består av en rekke lysdioder, og kan derfor ha ulike uttrykk. Baksiden av bilen har samme heltrukne lyslinje som du finner på «store-E-Tron».

På innsiden skal bilen ellers være lik SUV-utgaven av Q4 E-Tron.

Spesifikasjoner

Bilen befinner seg i øvre del av A-segmentet. Det vil si at dette er en romslig småbil, som nærmer seg B-segmentet og biler som Nissan Leaf eller Volkswagen ID.3.

Siden bilen er bygget på MEB-plattformen deler den en del egenskaper med kommenter Volkswagen ID-modeller. Den kommer med firehjulstrekk som er vektet mot drift på bakhjulene mesteparten av tiden.

Batteriet har en kapasitet på 82 kilowattimer, hvor 77 kilowattimer er tilgjengelig. Samlet maksimal motoreffekt er 225 kilowatt. Den skal gjøre 0-100 kilometer i timen på 6,3 sekunder, med en toppfart på 180 kilometer i timen.

Motoren bak har en effekt på 150 kilowatt, mens motoren foran har 75 kilowatt. Dreiemomentet er henholdsvis 310 og 150 newtonmeter.

Rekkevidde

Bilen hevdes å ha lavt forbruk, med en motstandskoeffisient på 0,26. Det er 0,1 mindre enn SUV-utgaven.

Rekkevidden er oppgitt til 450 kilometer med firehjulstrekk, eller 500 kilometer med bakhjulstrekk.

Med utgangspunkt i rekkevidde og batterikapasitet, kan vi regne oss frem til et forbruk på omtrent 17,1 kWh/100 km. Eller 15,4 kWh/100 km for utgaven med bakhjulstrekk.

Bilen skal også ha særlig god regenerering av energi under nedbremsing, mens en varmepumpe også hjelper til med å spare energi.

Ladehastighet

Hurtiglading har en makseffekt på 125 kilowatt, som skal gi 80 prosent opplading på en halvtime. Hvordan ladekurven ser ut i praksis gjenstår å se, men Audi kan i det minste avsløre at denne bilen har en annen ladekarakterestikk enn de store E-Tron-modellene.

Mens de har hatt mye fokus på lang rekkevidde og rask lading på E-Tron 55, så er ikke fokuset det samme på Q4 E-Tron.

Tyskerne hevder at Q4 skal gi en sporty kjøreopplevelse. Vektdistribusjonen skal være tilnærmet 50/50 foran og bak, og takket være lavt tyngdepunkt skal den oppleves omtrent som en sedan med konvensjonell drivlinje, mener de.

– Her har vi mindre batteri, en annen ladekurve, men også et annet forbruk. Det gir en god gjennomsnittshastighet. Korte avstander er ikke noe problem. I hverdagen, inntil 300 kilometer, så lade du hjemme over natta. Da spiller det ingen rolle om bilen lades tregt. Q4 blir et godt kompromiss mellom pris og egenskaper, og jeg tror den vil lade raskt, sier Mindt.

Sporty MEB

Mindt sier at selv om bilen er bygget på MEB-plattformen, så har Audi valgt en annen design. Vi spør ham om hva som skiller Q4 fra disse.

– Vi går for sporty uttrykk. Q4 er helt annerledes fra de andre merkene. Vi skiller oss ut med andre volumer, sier han, og trekker frem et kort, men flatt panser som gir inntrykk av at det er lengre enn hva det er.

Volkswagen og Skoda har i sine kommende MEB-modeller ID.3 og Enyaq gått for design som legger vekt på god plass, forklarer han. Q4 E-Tron Sportback har i stedet fokus på å se kjapp ut, og eleganse.

Det betyr ikke at bilen er trang innvendig. Audi lover godt med beinplass både foran og bak.

Sportback-varianten er for øvrig 4,6 meter lang, og 1,6 meter høy, og bare en centimeter lengre og lavere enn SUV-utgaven av bilen. Bredde og akselavstand er identisk, henholdsvis 1,9 og 2,77 meter.

Produksjonsutgavene av Q4-modellene skal presenteres neste år.