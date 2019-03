Lundin leverte utbyggingsplan for Solveig

Lundin hadde i utgangspunktet planen klar for hvordan Luno 2 skulle bygges ut alt i fjor, men bestemte seg i siste liten for å bore en ekstra avgrensingsbrønn. Resultatet ble en positiv overraskelse, som gjorde at selskapet kastet seg rundt for å endre store deler av planene.

Likevel klarte de å beholde den opprinnelige tidsplanen, og oljeselskapet kunne i dag levere utbyggingsplanen (pud) for feltet, som nå har fått navnet Solveig.

Solveig inneholder 57 millioner fat olje og gass og har en prislapp på nesten 6,5 milliader kroner. Feltet skal bygges ut med havbunninstallasjoner, knyttet opp mot Edvard Grieg-plattformen.

Store endringer det siste året

Alt i fjor hadde Lundin et konsept for Luno 2 klart. De hadde modnet frem prosjektet og bestemt seg for et utbyggingskonsept Utsirahøyden, en subsea-utbygging i flere faser. Så fant selskapet ut at de ville ha én brønn til, før de tok en beslutning om å investere i prosjektet.

I mars for ett år siden boret dermed selskapet en avgrensingsbrønn. Det var en slags bære eller briste-brønn for Luno 2. Med positive resultater skulle investeringsbeslutning tas til sommeren, med innlevering av utbyggingsplan i løpet av i fjor.

Resultatet ble en oppjustering av ressursanslaget.

– Vi fikk en veldig positiv overraskelse, da vi boret avgrensingsbrønnen i fjor. Det var bedre sand i ett av segmentene i Luno 2 enn vi hadde regnet med da vi satt avgrensingsbrønnen, sier konsernsjef i Lundin, Kristin Færøvik, til Teknisk Ukeblad.

Dermed begynte et enormt arbeid for å gjøre om på planene.

Luno 2, som nå heter Solveig, ligger like sør for Edvard Grieg-feltet. Illustrasjon: Oljedirektoratet/Ina Steen Andersen

– Det ble utrolig mye arbeid for reservoaravdelingen vår med å oppdatere reservoarmodellene, og sammen med boreavdelingen lage nye brønnbaner og nye planer for boringen av Luno 2. Så det er gjort utrolig mye godt arbeid i løpet av det siste året, sier hun.

Til tross for store endringer i både brønnbaner og havbunnsarkitektur, klarte de å snu seg om raskt, slik at de likevel klarte å holde tidsplanen de hadde satt, i hvert fall sånn noenlunde.

– En av grunnene til at vi klarte det, er at vi hadde inngått en kontrakt med TechnipFMC veldig tidlig i løpet, til og med før vi hadde tatt et konseptvalg. Dermed hadde vi jobbet så tett og var såpass modne i samarbeidsformen oss imellom, at vi likevel klarte å holde den tidsplanen, forklarer Færvik.

Nå går det mot utbygging: Lundin kjøper ut Equinor av Luno 2-funnet

Solveig bygges ut som en havbunnsinstallasjon, med tre produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner. Illustrasjon: Lundin

Fem brønner

Dermed kunne Færøvik starte onsdagen med å overrekke papirene som utgjør pud-en til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, bare ett år etter at avgrensingsbrønnen på Luno 2 var ferdig boret. Det var den tredje utbyggingsplanen ministeren har mottatt for prosjekter på norsk sokkel i år.

– Først og fremst er dette en fantastisk dag, aktiviteten på norsk sokkel er helt avhengig av at vi finner og bygger ut nye ressurser. Det er jo Luno 2, eller nå Solveig, et godt eksempel på. Det å utnytte eksisterende infrastruktur, finne ressurser som kan kobles på det vi har bygget ut fra før er klokt, så dette er rett og slett et godt prosjekt, sier Freiberg til Teknisk Ukeblad.

Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen, som ligger 15 kilometer nord for Solveig.

Ved bygging av Edvard Grieg-plattformen ble det tatt høyde for at det kunne komme ytterligere felt som kunne knyttes til installasjonen. Allerede prosesseres olje og gass fra Ivar Aasen-feltet på Edvard Grieg. Og når Solveig nå blir bygget ut har plattformen kapasitet til også å ta imot brønnstrømmen fra dette feltet.

Det skal bores fem brønner, tre horisontale produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner.

Reservegrunnlag for første fase av utbyggingen er estimert til 57 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere deler av feltet vil bli vurdert for utbygging på et senere tidspunkt.

TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen. Førstnevnte skal bygge alle elementer på havbunnen, opp til Edvard Grieg-plattformen, mens sistnevnte skal stå for de nødvendige modifikasjonene på vertsplattformen.

– Vi har for så vidt gjort Edvard Grieg i stand til å ta imot tredjepartsfelt, men noen modifikasjoner må vi likevel gjøre i denne forbindelse, sier Færøvik.