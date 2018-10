Nå går det mot utbygging: Lundin kjøper ut Equinor av Luno 2-funnet

Lundin opplyser i en pressemelding onsdag morgen at oljeselskapet kjøper hele eierandelen til Equinor i lisensen som inneholder Luno 2-funnet i Nordsjøen.

Med ekstra 15 prosent i porteføljen har Lundin nå en eierandel på 65 prosent i lisensen.

Funnet planlegges bygget ut med en tiknytning til Edvard Grieg-feltet, og når Equinors eierandeler går til Lundin, vil partnerskapet i de to feltene bli like.

– Det gir store fordeler og økte verdier fra begge feltene, skriver Lundin.

Det var bære eller briste for Luno 2-utbygging: Ny brønn viser at feltet inneholder mer olje enn antatt

Utbyggingsplan neste år

Luno 2 ligger omkring 15 kilometer sør for Edvard Grieg-plattformen på Utsirahøyden, og inneholder volumer på mellom 40 og 100 millioner fat olje og gass.

Luno 2 ble funnet i 2013, og det ble gjort et nytt mindre funn i Luno 2 North i 2015.

Planen er at funnet skal bli en subseautbygging med fire brønner, knyttet til den eksisterende infrastrukturen på plattformen.

Edvard Grieg har fra designfasen vært forberedt på å kunne ta imot tre satellitter. Luno 2 og Rolvsnes er to konkrete kandidater, og i tillegg vil det være plass til én til.

Lundin opplyser at de forventer å levere en utbyggingsplan til norske myndigheter i begynnelsen av 2019.

Handelen innebærer at Lundin overfører sin 20 prosents andel i lisens 825, som inneholder Rungne-prospektet, til Equinor, i tillegg til et kontantbeløp.

Lundin fant olje i granitt: – Det er «nasjonalsteinen» vår. Det var nesten på tide å finne olje i den

Kan bli oppstart i 2020

Tidligere i år boret Lundin en avgrensingsbrønn på feltet, som ville avgjøre hvorvidt det var hensiktsmessig å bygge ut funnet eller ei.

I utgangspunktet hadde Lundin allerede modnet frem prosjektet og bestemt seg for et utbyggingskonsept for Luno 2 på Utsirahøyden, en subsea-utbygging i flere faser.

Så fant selskapet ut at de ville ha én brønn til, før beslutningen om å investere i prosjektet. Med skuffende resultater fra brønnen kunne prosjektet i verste fall måtte sendes tilbake til tegnebrettet.

Resultatet ble en oppjustering av hvor mye olje og gass som finnes på feltet, og nå ser det ut til å gå mot en utbygging.

Lundin har tidligere opplyst at planen er å kunne produsere olje fra feltet fra 2020. Det er timet opp mot en planlagt produksjonsstans på Edvard Grieg, hvor Luno 2 kan kobles på samtidig.