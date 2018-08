Lundin fant olje i granitt: – Det er nasjonalsteinen vår. Det var nesten på tide å finne olje i den

Stavanger, ONS 2018: – Granitt, grunnfjell. Det er første gang i Norge at det er gjort et kommersielt oljefunn i denne bergarten. Det er jo nasjonalsteinen vår, så det var nesten på tide vi fant olje i den, sier letesjef i Lundin, Halvor Jahre, til Teknisk Ukeblad.

Mandag morgen ble det klart at Lundin oppjusterer anslagene for funnet Rolvsnes, like sør for Edvard Grieg, etter å ha gjennomført en 10 dager lang brønntest.

Testen bekrefter et helt nytt letekonsept på norsk sokkel, og viser at det er mulig å produsere olje og gass fra oppsprukket og forvitret grunnfjell.

Sprekker fylt med olje

Til nå har ikke oljeforekomster i grunnfjell blitt ansett som drivverdig. Enkelt sagt må reservoarsteinen være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell.

Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner.

Jahre påpeker at det på Utsirahøyden er det flere steder med oppsprukket granitt.

– For mange millioner år siden har steinen her vært eksponert for regnvær, som har spist seg inn i steinen. Du ser ofte det samme på svaberg for eksempel, hvor deler av steinen er full av sprekker og porøs, forklarer Jahre.

Ved sterk grad av forvitring, som på Rolvsnes, er granitten oppløst og reservoaret har god produktivitet.

Lundin har i tillegg benyttet seg av seismiske data, som vanligvis er de første til å bli kastet. Det kalles refraksjonsseismikk, og er kort forklart lydbølger som går langs lagene.

Oppjustert

Det er nå ventet at Rolvsnes inneholder mellom 14 og 78 millioner fat olje, opp fra det forrige anslaget på mellom tre og 16 millioner fat.

– Og vi tror det ligger nærmere det høyeste estimatet, sier Jahre.

Letesjefen påpeker at det ikke er det enkleste reservoaret. Det finnes flere typer granitt, og noe av steinen er veldig hard å bore gjennom. Men produksjonstesten var vellykket, ifølge oljeselskapet. Avgrensningsbrønnen er den første brønnen som er boret på norsk sokkel med en horisontal reservoarseksjon i oppsprukket og forvitret grunnfjell.

Hensikten var å se om en slik brønn kan levere gode nok produksjonsrater, og vurdere kvaliteten på reservoaret. Lundin opplyser at de både fikk god kontakt med reservoaret og at de har testet med en produksjonsrate på 7000 fat til dagen.

– Men det kreves en stegvis tilnærming før vi vet om funnet kan bli en full feltutbygging, opplyser selskapet.

Også Oljedirektoratet bekrefter resultatene fra Lundins brønn på Rolvsnes, og ser positivt på de mulighetene som åpner seg etter brønntesten.

– Det er spennende at partnerskapet har klart å demonstrere at det er mulig å produsere fra oppsprukket og forvitret grunnfjell på Utsira-høyden. Innsamlingen av dynamiske data fra avgrensningsbrønner som Rolvsnes er nøkkelen til å forstå produksjonspotensialet for denne type reservoar, sier Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet, i en melding.

Skal lete mer i nabolaget

Nå vil selskapet undersøke videre i området, og påpeker at de har sikret seg areal i nærheten. Det vil trolig bli boret flere brønner på Rolvsnes-prospektet, men først skal det bores en letebrønn på Geddo-prospektet like sørøst for Rolvsnes, etter planen til neste år.

Oljeselskapet tror det kan finnes 250 millioner fat olje i Rolvsnes og Geddo til sammen. De er likevel ikke avhengige av et funn i Geddo, for å kunne gå videre med Rolvsnes. Ettersom det ligger kun tre kilometer fra Edvard Grieg-feltet, vil det kunne bygges ut knyttet til den eksisterende infrastrukturen.

Edvard Grieg vil ha mulighet til å ta imot mer olje, når feltet ikke lenger produserer på platånivå, som trolig vil skje mot slutten av 2020.

Lundin har i tillegg kunnet bruker erfaring fra Edvard Grieg-feltet, der et område av reservoaret består av et tynt lag sandstein som ligger på toppen av en kolonne med forvitret grunnfjell. En av produksjonsbrønnene i sandsteinen går noen steder også gjennom grunnfjellet.

– Erfaringsdata fra produksjon viser at reservoaret i det oppsprukne granittiske grunnfjellet bidrar bedre enn man forventet. Det øker vår optimisme for Rolvsnes, skriver selskapet.

Lundin understreker dessuten at de har en lisensportefølje med flere prospekter hvor de mener reservoaret består av oppsprukket granittisk grunnfjell.

– At vi nå har bekreftet dette letekonseptet åpner dermed opp for et større potensial på norsk sokkel.