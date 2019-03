Se video: Løftet av prosessplattformen er det tyngste gjennomført offshore noensinne

Løftet av prosessplattformen til Johan Sverdrup, på nærmere 26.000 tonn, satte en ny løfterekord offshore. Det ble gjennomført tirsdag morgen, tok fire timer og hadde en klaring på kun 25 meter fra resten av feltsenteret.

Fredag morgen ble også boligplattformen løftet på plass. I tillegg er en bro og et flammetårn installert.

Dermed er feltsenteret til Johan Sverdrup komplett.

72 timer

De to siste plattformdekkene ble installert med ett-løft-teknologien til tungløftfartøyet Pioneering Spirit.

Allseas «Pioneering Spirit» er verdens største konstruksjonsfartøy, og måler 382 meter i lengden og 124 meter i bredden. Det betyr at Empire State Building er én meter lavere enn fartøyet er langt.

I juni i fjor gjennomførte skipet det spektakulære løftet, da boreplattformen ble installert på Johan Sverdrup-feltet - i ett eneste løft. Det var første gang denne ett-løft-teknologien ble brukt.

Nå har gigantfartøyet satt ny rekord ved å løfte prosessplattformen på 26.000 tonn, som dermed er 4000 tonn tyngre enn boreplattformen.

Utstyrs- og boligplattformen veier 18.000 tonn, og var den siste i rekken som ble løftet på plass. Det ble gjennomført tidlig fredag morgen på kun 3,5 timer. Fra løftet av prosessplattformen startet tirsdag morgen til boligplattformen hadde blitt løftet på plass på fredag tok det under 72 timer.

– Vi har gjennomført det tyngste løftet offshore noensinne. I løpet av kun tre dager har vi løftet på plass nesten 47.000 tonn, sier Ståle Hanssen, ansvarlig for prosjektering, installasjon og ferdigstilling i Johan Sverdrup-prosjektet, i en pressemelding fra Equinor.

I perioden ble også det siste flammetårnet og broen som knytter prosessplattformen til boreplattformen løftet på plass av tungløftfartøyet Thialf. Den siste broen som vil knytte utstyr- og boligplattformen sammen med resten av feltsenteret vil installeres ved neste mulige værvindu.

I rute

– Nå er vi i ferd med å konkludere installasjonskampanjen for første byggetrinn av Johan Sverdrup. Å få de siste byggeklossene i gigantprosjektet på plass nå er viktig for å kunne sikre oppstart av feltet som planlagt i november i år, sier Trond Bokn, prosjektdirektør for Johan Sverdrup, i meldingen.

Installasjon og ferdigstillingsfasen ute i havet på Johan Sverdrup startet med installasjon av understellet til stigerørsplattformen i august 2017. Etter det har ytterligere tre stålunderstell, fire plattformdekk, to broer, to flammetårn, 200 km med kraftkabler, og mer enn 400 km med rørledninger kommet på plass. Mer enn 2000 fartøysdøgn knyttet til installasjon og marine aktiviteter har blitt gjennomført så langt.

Mye arbeid gjenstår, opplyser oljselskapet, men med installasjonskampanjen unnagjort er de i rute for å kunne starte produksjonen i november.

Først på agendaen står oppkobling, testing og ferdigstilling av de to siste plattformdekkene. Deretter følger testing og sikring at alle fire plattformer, og feltsenteret som helhet, fungerer som ett. I tillegg kommer også arbeid med å ferdig knytte opp de åtte forborede produksjonsbrønnene på feltet.

Kan løfte 48.000 tonn

De 26.000 tonnene til prosessplattformen er likevel godt innfor kapasiteten til løfteskipet.

Den helt nye løfteteknologien på Allseas-fartøyet Pioneering Spirit gjør det imidlertid mulig å løfte hele plattformdekk på inntil 48.000 tonn i ett løft.

Fram til nå har man vært nødt til å bygge store plattformdekk i flere moduler. Ingen kranfartøy har vært i stand til å løfte mer enn 12.000 tonn i ett løft.

Selve installasjonen er svært enkel. Nesten som å sette en diger legokloss oppå en annen. Det hele tar noen timer og er rolig og kontrollert. Operasjonen blir styrt av datamaskiner. Du trykker på en knapp og ser på at plattformen blir installert.

Når plattformene kan løftes i ett løft, gjør det at mye av arbeidet som vanligvis må gjøres offshore, kan gjøres på land. Det er dermed langt mer ferdigstilte plattformer som ankom og ble installert på Utsirahøyden enn det som er vanlig.

Sparer én million arbeidstimer offshore

Planleggingen av løftene med «Pioneering Spirit» startet helt tilbake i 2014. Da ble beslutningen om å bruke metoden tatt, før fartøyet i det hele tatt var ferdig bygget.

Og egentlig var det en beslutning litt mot strategien som var valgt for prosjektet. Johan Sverdrup skulle være basert på kjente og utprøvde teknologier og løsninger, ikke teknologikvalifisering, fordi selskapet ikke ønsket å skape noen unødvendig usikkerhet.

I utgangspunktet skulle boreplattformen, boligplattformen og prosessplattformen installeres på helt tradisjonell måte, delt opp i ulike moduler, på samme måte som stigerørsplattformen, som ble installert i fjor.

Men arbeidet som må gjøres på havet i Johan Sverdrup-prosjektet er stort. Det krever mer tid å gjennomføre oppgaver offshore enn å gjøre dem på land. I tillegg er det langt dyrere. For at ikke oppstarten skulle måtte utsettes på grunn av det tidkrevende arbeidet på havet, ble dermed fartøyet Pioneering Spirit gitt oppgaven med å installere boreplattformen.

Totalt sett vil bruken av fartøyet på de tre plattformene bidra til å kutte én million arbeidstimer i havet, ifølge Equinor. I tillegg kunne kostnadsestimatet i utbyggingsplanen reduseres med nærmere én milliard kroner.

Mot slutten av 2019 skal alt være på plass, ferdigstilt og klart til produksjon fra feltet.