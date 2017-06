Lørdag stopper mange av Oslo-togene for sommeren. Dette er årsaken

Lørdag morgen starter sommerens arbeid med fornyelse og vedlikehold av Oslojernbanen.

I den forbindelse må togreisende i år som i fjor belage seg på redusert kapasitet både til og fra hovedstaden frem til 7. august.

Årsaken til den reduserte kapasiteten er et prosjekt Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) har jobbet med over lengre tid.

Siste sommer med arbeid

Fornyelsesprosjektet ved Oslo S, som har pågått siden 2009, går nå inn i sin siste periode.

– Gradvis har hovedstasjonen blitt mer robust og mer fleksibel. Det flerårige prosjektet har både gitt flere kjøreveier og nytt spormateriell som fører til færre feil, forteller Britt-Johanne Wang i Bane nor.

– Betyr det at man ikke vil oppleve de samme stengningene av Oslo S neste år?

– Det vil alltid være behov for vedlikehold. Men ikke av samme omfang vi har hatt de siste sommerene, sier Wang.

Bedre stabilitet og flere tog

Arbeidene i sommer innebærer at Østfoldbanen er stengt seks uker. I tillegg er lokaltog og korte regiontog på store deler av Østlandet sterkt redusert den samme perioden.

Det innebærer blant annet færre avganger retning Skøyen, Asker og Drammen. Det vil også være færre avganger mot Eidsvoll, Kongsvinger og Dal.

Fra 24. juni til 6. august vil det være omfattende arbeid på Oslo sentralbanestasjon. Foto: Bane NOR/Britt-Johanne Wang

– Men hva slags arbeid er det som skal gjennomføres, som er årsaken til at stasjonsområdet stenges store deler av sommeren?

– Noe av det viktigste vi skal gjøre er å bytte sporveksler i Brynsbakken. Det skal gi bedre flyt og øke driftsstabiliteten for inngående tog fra Hovedbanen og Gardermobanen, forteller Wang.

I tillegg skal det gjøres oppgraderinger på spor 13 og 14 som skal gjøre det mulig å kjøre flere tog fra de to sporene i timen.

– Med gjennomføringen av dette prosjektet er etterslepet i vedlikehold og fornyelse det indre Oslo-området tatt igjen, sier Wang.

Bedre tilbud på sikt

En annen ting som skal gjennomføres i sommer en arbeid som forbereder Follobanens innføring mot Oslo S.

I den forbindelse skal det bygges en 600 meter lang betongtunnel som skal knytte Follobanens og Østfoldbanens spor til plattformene på Oslo S.

– Dette er jo ikke noe kundene ser følgene av nå, men når Follobanen er ferdig vil det kunne gi kundene et helt annet tilbud, sier Gina Scholz i NSB.

Scholz understreker viktigheten av at jernbanen oppgraderes, og sier sommerens stengning vil gi NSBs kunder bedre regularitet enn de opplever i dag.

Kan forvente kø

NSB har ikke muligheten til å sette opp busser for å dekke alle togene som stilles inn i sommer, og erkjenner at det kan bli en utfordrende reisehverdag for enkelte i sommer.

– Vi ber kundene benytte seg av Ruters ordinære tilbud og henviser til de togene som kjører i sommer, sier Scholz.

Men siden jernbanen ikke er alene om å oppgraderes i sommer kan man som reisende i Oslo oppleve en del køproblematikk.

– Denne sommeren blir ekstra komplisert siden Vegvesenet starter arbeidet med flere av de større tunnelene i byen som Ekebergtunnelen og Svartdalstunnelen, sier hun.