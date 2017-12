Leverte laveste tilbudet - fikk ikke kontrakten

For noen uker siden skrev Teknisk Ukeblad at den engelske elektroentreprenøren VVB Engineering ltd har kommet med laveste tilbud på arbeidet i Nordnestunnelen i Troms.

Selskapet, som er kastet ut av et norsk veiprosjekt og mottar store dagsbøter i et annet, solgte seg inn med gode ressurser og solid økonomi, og leverte et tilbud som lå et godt stykke under de andre åtte aktørene i konkurransen.

Etter at klagefristen på prosjektet gikk ut 6. desember er det imidlertid klart at VVB ikke får bygge i Tromsø.

Manglende gjennomføringsevne

Det er Vegvesenets jurist som har vurdert saken og konkludert med den engelske elektroentreprenøren ikke får kontrakten.

– VVB oppfyller rett og slett ikke kriteriene for gjennomføring, forteller byggeleder Bjørn Roar Mannsverk i Statens Vegvesen.

Og utdyper:

– Vi har hentet referanser fra Follotunnelen og Høyangetunnelen, to andre norske prosjekter VVB har vært og er involvert i. I begge tilfellene ser vi at selskapet ikke har klart å gjennomføre arbeidet som avtalt, sier han.

Velger nest billigst

Nå som det rimeligste tilbudet er ute av konkurransen forteller Mannsverk at det nest rimeligste er innstilt på arbeidet.

– Mesta oppfylte alle krav og var den billigste av de kvalifiserte tilbyderne, sier han.

Kontrakten omfatter elektroleveranser og installasjoner inne i den 5,8 kilometer lange tunnelen, samt på det nye veianlegget utenfor tunnelen og på brua over Manndalselva.

Tilbudet fra Mesta er på 35,5 millioner kroner.