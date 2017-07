Laserpenner kan blende selvkjørende biler

Det er morgen, og motorveiene er fylt med førerløse biler som styres ved hjelp av lidar-teknologi, hvor 2-3 sensorer på hver bil benytter laserlys for å måle avstander.

Et sted i trafikken er en person utstyrt med en laserpenn, og på et tidspunkt rettes den mot bilene.

I det øyeblikket laserstrålen treffer en selvkjørende bil, blir lidar-sensoren dens blendet. Bilen stopper brått, foretar en unnvikelsesmanøver eller setter opp farten uten å kunne identifisere en hindring.

På få sekunder er alt kaos, og det kan koste liv.

Det er dessverre ikke en utenkelig situasjon hvis ikke lidar-teknologien blir forbedret, konkluderer koreanske forskere som har klart å blende selvkjørende bilers sensorer på denne måten.

Rapport om selvkjørende biler: – Kjøper du ny bil i dag, kommer det til å bli din siste

Utnytter Lidars skylignende «synsfelt»

Ifølge nettstedet Driverless har forskerne utnyttet den metoden som lidar bruker til å danne prikker i et skylignende areal som den selvkjørende bilens datamaskin (hjerne) bruker for å navigere bilen.

Et 3D-kart av omgivelsene generert av en roterende Velodyne-lidar. Foto: Velodyne

Når sensorene til bilen oppdager prikkene, oppfatter den kunstige intelligensen det umiddelbart og bruker opplysningene til å beregne en risiko og foreta en handling.

Forskerne skapte falske prikker ved hjelp av en laserpenn, der lyset hadde samme bølgelengde som bilens Lidar-teknologi.

Det var til og med mulig å blende Lidar-sensorene ved å utnytte brytningsvinklene til de lyssignalene som ble sendt mot bilen, slik at man kunne blende selv om man ikke stod vinkelrett mot bilen, men i en skjev vinkel.

Diskuteres muligens på stor hacker-konferanse

Rapporten fra forskerne ved Korea Advanced Institute of Science and Technology, 'Illusion and Dazzle: Adversarial Optical Channel Exploits against LiDARs for Automotive Applications', er publisert i International Association for Cryptologic Research, og bilprodusenten Hyundai har støttet forskningen.

Driverless skriver at bilprodusenter tidligere har prøvd å skjule opplysninger om at man kan hacke sensorsystemer på førerløse biler.

Dermed mener Driverless at det blir interessant hvilken oppmerksomhet rapporten får i slutten av måneden, når it-sikkerhetseksperter møtes til Def Con hacking-konferanse i Las Vegas i Nevada i USA.

Les også: Utslippsfrie selvkjørende busser på vei til Oslo

Kan kanskje påvirke dansk forsøk

Forskningsresultatet kan også få betydning i Danmark.

Ifølge Berlingske Tidende benytter den selvkjørende minibussen Olli – som nå testes på Danmarks Tekniske Universitet i et såkalt «lukket kretsløp» – Lidar-teknologien. Og bussen skal kanskje testes på offentlig vei om få måneder.

Dette er nå mulig, siden Folketinget 30. mai i år stemte ja til en lov som tillater forsøk med selvkjørende transportmidler.