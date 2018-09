– Langt færre ulykker med veteranbiler enn med vanlige biler

Både kjøreatferd og den tekniske tilstanden på norske veteranbiler er god, og det er svært få ulykker, ifølge veteranbilforbundene.

– Skadefrekvensen gjennom forsikringsordningen vår viser at den er ekstremt lav sammenlignet med vanlige biler. Det er ingen ting som tilsier noe annet enn at teknisk tilstand generelt sett er høy på veteranbiler målt opp mot vanlige biler, sier leder og general manager Hilberg Ove Johansen i American Car Club Norway.

Det samme bekreftes av generalsekretær Stein Christian Husby i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LM).

Til sammen organiserer de to forbundene nesten 80 prosent av dem som har veteranbiler som hobby i Norge.

Holder bilene i topp stand

– Vi deltar som fast høringsinstans blant annet om lempninger i periodisk kjøretøykontroll, og vi har fått en del statistikk knyttet til teknisk tilstand på veterankjøretøy. Bildet vi får, er at de gamle veterankjøretøyene er i overraskende bra stand, sier Husby.

Han forklarer at mange veteranbileiere har et lidenskapelig forhold til kjøretøyene sine, og ikke snur på skillingen for å holde en topp standard.

Ingen av forbundslederne ønsker å si noe om hva som kan ha skjedd i den tragiske ulykken i helgen der fem mennesker mistet livet da en amerikansk veteranbil kjørte i fjellveggen på Rjukan i Telemark.

– Det er veldig trist, og for øyeblikket vet vi ikke hva som er årsaken til ulykken og utfallet, sier Johansen.

Reglene til Statens vegvesen sier at en bil som er over 30 år gammel og som regnes som et bevaringsverdig kjøretøy, må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet.

Slike biler skal bare brukes ved spesielle anledninger, for eksempel ved samlinger og løp, og når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk. Disse bilene kalles inn til EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år.

Havarikommisjonen vil undersøke

Statens havarikommisjon meldte tidligere i dag at de trolig vil åpne full undersøkelse av ulykken.

Veteranbilforeningene mener det er langt færre bilulykker med veteranbiler enn med vanlige biler. Foto: Terje Pedersen, Scanpix

– Vi har engasjert oss i saken på den måten at vi reiste til dette stedet på søndag. Vi gjør en del undersøkelser og vil fortløpende vurdere om vi vil åpne full undersøkelse, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport til NTB.

– Bakgrunnen for at vi vurderer å åpne full undersøkelse er alvorlighetsgraden. Det er heldigvis sjelden at fem personer omkommer i en trafikkulykke, og vi mener vi har et oppdrag om å følge opp det spesielt, sier Mellum.

Han sier de nå jobber med å samle inn informasjon om ulykken. En beslutning om undersøkelse blir trolig tatt raskt.

– Vårt hovedmål er å se på læringspotensial. Det er mye som tyder på at det er flere spesielle forhold her. Dette blir vurdert fortløpende, men beslutningen vil bli tatt ganske raskt, sier Mellum.

Bistår politiet

Statens Vegvesen opplyser at Den foreløpige rapporten fra vegvesenets ulykkesgruppe trolig vil være klar allerede i løpet av mandagen.

Den lokale ulykkesgruppa bistår politiets krimteknikere med å sikre spor og gjøre analyser av bilen. Dette er kjøretøyteknisk personell, men som også kan litt om vei, sier seniorrådgiver Kirsti Huserbråthen i Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) i Region sør til NTB.

Først om to-tre måneder samles representantene i den tverrfaglige ulykkesanalysegruppa — UAG — for å jobbe fram en endelig rapport. I denne gruppen sitter personer med veiekspertise, en lege fra Ullevål sykehus, kjøretøyeksperter og personer med trafikantekspertise. Her gjøres dybdeanalyser av alle forhold ved ulykken.

– Ulykkesgruppa sikrer fakta i saken, mens vi i UAG vurderer og konkluderer basert på ulykkesgruppas undersøkelser. Det er vi i ulykkesanalysegruppa som undersøker om det er snakk om menneskelig svikt eller teknisk svikt, sier Huserbråthen som sier det kan ta et halvt år før UAG er klar med sin endelige rapport.

– Det vi vet, er at det er snakk om en veteranbil, og at det var fem personer i bilen. Det var helt andre krav til sikkerhet tidligere. Nyere biler absorberer støt veldig mye bedre enn eldre biler som ikke har de samme egenskapene i kollisjoner med fast materiale, sier seniorrådgiveren.

Husebråthen påpeker at det er for tidlig å si noe om hvilken fart bilen hadde, og opplyser at de tekniske undersøkelsene som gjøres, blant annet omfatter bremser, styring og bilbeltebruk.