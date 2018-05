Tallene er tydelige: Eldre biler er livsfarlige

Det vil nok ikke overraske mange at moderne biler er mye sikrere enn det eldre modeller er.

Men nå har NHTSA presentert en statistikk som viser akkurat hvor stor forskjell det er på ny og gammel teknologi.

I studien kommer det frem at 55 prosent av dem som satt i kjøretøy bygget før 1984 omkom i biler involvert i en dødsulykke. For biler fra 2013-2017 var tallet nede i 26 prosent, skriver svenske NyTeknik.

Dødelighet øker med alder på bilen

NHTSA har i studien «Passenger vehicle occupant injury severity by vehicle age and model year in fatal crashes» sett på sammenhengen mellom et kjøretøys alder og modell og passasjerers skader i dødelige krasj.

For å gjøre det har de gått gjennom på de nyeste dataene i deres Fatality Analysis Reporting System (FARS), for årsperioden 2012–2016.

Analysen viser at blant personbiler så øker andelen som fikk dødelige skader med bilens alder. Andelen med dødelig utfall var altså høyere blant passasjerer i eldre biler, sammenlignet med de i nyere biler. Det samme var resultatet av sammenligninger mellom ulike årsmodeller av den samme biltypen.

– Vi oppmuntrer bilkjøpere til å velge kjøretøy som passer til deres livsstil, men at de også får bekreftet at de investerer i sikkerhet, sier Heidi King i NHTSA i en pressemelding.

Tallene viser at andelen som dør i bilulykker, hvor minst én passasjer har omkommet synker jevnt, etter hvor nye bilene er.

Lignende statistikk i Sverige

Ny Teknik skriver videre at selv om statistikken er hentet fra USA, er den noe å ha i bakhodet også på disse trakter.

I Sverige finnes det statistikk (fra 2009 til 2013) som viser at 63 prosent av alle som omkom i personbiler satt i kjøretøy som var ti år eller eldre.

Den gjennomsnittlige bilen i landet er over ti år. Ifølge Statistiska centralbyrån blir biler i Sverige i snitt 17 år før de skrotes.