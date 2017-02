Dette «rullende autovernet» skal avverge alvorlige ulykker

Sør-Koreanske ingeniører har utviklet et autovern med rullende barrierer.

Tanken er at når et kjøretøy treffer autovernet, så skal energien i sammenstøtet fordeles bedre utover, samtidig som kjøretøyet ledes i kjøreretningen.

Dette skal også redusere faren for at kjøretøyet spinner ut av kontroll, og at ytterligere kollisjoner forårsakes.

Tanken later til å være populær i Asia, da flere koreanske selskaper har utviklet lignende løsninger siden i alle fall 2009.

Les også: Ny type asfalt sluker 4000 liter vann på 60 sekunder

Retter opp kjøretøyet

Tanken bak det aktuelle rekkverket fra koreanske ETI er at det består av stålbarriere oppe og nede, med ruller fylt med væske i midten.

Stålkonstruksjonen har en viss fleksibilitet, slik at noe av energien også tas opp av dette.

Når et kjøretøy treffer autovernet, vil den nederste stålkontruksjonen rette opp hjulet på både små og store kjøretøy, og sørge for at føreren ikke mister styringen.

Så vil rullene sørge for at kjøretøyet fortsetter langs autovernet. Den øvre delen av konstruksjonen skal hindre at kjøretøyet velter over autovernet i prosessen.

Video: ETI Ltd.

Denne løsningen er utviklet av det sør-koreanske selskapet Evolution in Traffic Innovation (ETI), som også produserer vanlig autovern.

Les også: Smart sikkerhetssele skal forhindre bilulykker

Elementene skal være enkle å bytte ut etter en skade. Foto: ETI Ltd.

Skal være enklere å reparere

Det rullende autovernet skal ha fordelen at bare det skadede området trenger å repareres etter en kollisjon, ettersom rullene kan byttes ut individuelt.

CE-merket rullende barriere. Foto: ETI Ltd.

De har utviklet systemet til forskjellig bruk, blant annet som autovern ved inngang til tunneler, og til beskyttelse av konstruksjoner langs veien.

Systemet er tatt i bruk på en teststrekning i Malaysia, hvor myndighetene skal undersøke hvor effektivt det er langs en spesielt ulykkesutsatt strekning.

Løsningen er ifølge produsenten CE-merket på nivå H1 og H2, noe som burde bety at det kan tas i bruk i Europa.