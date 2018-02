Slik skal Vegvesenet varsle sjåfører om farer bak neste sving

Knut Pettersen i Statens Vegvesen forteller at resultatene så langt ser lovende ut.

Forrige uke testet forskerne hvor mye som faktisk blir fanget opp. De har sendt både lastebiler og personbiler langs strekningen. De har kjørt sakte, de har kjørt raskt, stanset, tatt u-svinger og gjort forbikjøringer.

– Vi har vært spent på hvor mye informasjon vi klarer å hente ut av kablene. Selv om vi er i en tidlig fase lover det godt, sier han.

Målet er å kunne hente ut informasjon om stopp i trafikken, om trafikkmengde og om hastigheten på kjøretøyene som kjører over eller i nærheten av kablene.

Signaler som analyseres

Vegvesenet la ned kablene på forskjellige måter i mikrogrøfter flere steder langs den travle vinterveien i oktober. De ligger noen få centimeter nede i asfalten og lytter på bilene som kjører forbi.

De akustiske fiberkablene fungerer ved at det går lys gjennom dem som blir forstyrret av vibrasjonene hver gang et kjøretøy passerer.

Lyssignalet varierer etter blant annet retning, størrelse og hastighet på kjøretøyene.

– Det er små endringer i bakgrunnsstøyen som vi detekterer og så måler endringen på, forklarer Thomas.

Den store utfordringen er å ta den store mengden rådata som de får inn, analysere det og så produsere relativt enkle resultater. Den største delen av jobber der da å utvikle algoritmer som klarer å identifisere hva signalene betyr.

Akustiske fiberledninger: Ved hjelp av kabler skal Vegvesenet lytte seg fram til trafikkproblemer

Store mengder datakraft

– Brukerne her vil jo vite hva og hvor og hvor fort trafikken går. Det krever ganske store mengder datakraft for å få til, forklarer Thomas.

De jobber fortsatt med å analysere dataene fra testene, men så langt ser de at de klarer å identifisere de ulike kjøretøyene, hvilken fart de har og om de gjør endringer i farten.

– Vi ser også om de plutselig stopper, som vil være viktig. Men vi er ikke ferdig med analysene, sier Thomas.

Eksisterende fiber

En del av arbeidet er nå å finne den optimale metoden for å utplassere kablene. Metoden for utplassering kan bety ganske store forskjeller i kostnad ved en evnetuell framtidig implementering.

– Vi har nå testet både å ha løse fiberkabler i tuber og å faktisk legge de ned i asfalten. Så skal vi se hva som gir best signalkvalitet.

Men de håper at en del av de kablene som allerede er lagt ut langs norske veier skal kunne brukes i framtiden.

– Når vi bygger ny vei i dag, så legger vi i en del tilfeller fiberkabler ved siden av veien for kommunikasjon. Så vi håper at de eksisterende strekkene skal også kunne brukes til å lytte som vi tester i dette forsøket, bekrefter Pettersen.

Men de har allerede klart for seg hvordan informasjonen kan brukes.

Intelligente transportsystemer: Her kommuniserer traileren med veien

Informasjon rett inn i bilen

– I første omgang kan denne trafikkinformasjonen benyttes av Vegtrafikksentralen og formidles på informasjonstavler langs veien, forteller Knut Pettersen.

På sikt er målet at informasjonen skal kunne sendes direkte til bilene langs strekket, så sjåføren får opp nyttig trafikkinformasjon.

– Neste steg i teknologien blir nok en form for direktevarsel til biler som nærmer seg, sier Pettersen.

Thomas påpeker at når man kan identifisere potensielt farlige situasjoner vil det være mulig for dem å gripe inn og hindre ulykker.

– For eksempel hvis en tungtransport må stoppe på grunn av is i en bakke, eller det er en bil som kommer over i feil kjøreretning.