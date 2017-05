Her kommuniserer trailerne med veien

Langs den 138 mil lange ruten fra Skjervøy i Troms til Helsinki i Finland kjøres det daglig lastebiler med norsk laks som skal ut på kontinentet.

Dårlig vær, og uforutsigbart føre, fører rett som det er til forsinkelser av den allerede 17 timer lange kjøreturen. En forsinkelse som kan være avgjørende når det fraktes ferske varer, som noen ganger skal videre med fly helt til Japan.

– En trailer fullastet med laks har stor verdi, og den har det travelt. Laksens reise fra Norge til Asia, for eksempel, tar ikke mer enn 36 timer. Etter halve tiden bør den være klar for å bli lastet over fra bil til fly i Helsinki, forteller Gunn Sissel Dobakk i Statens vegvesen.

I forbindelse med nettopp denne ruten, og utfordringene den skaper, har Vegvesenet nå montert sensorer på to av lastebilene som kjører dette strekket opp og ned.

Pilotprosjekt

Sensorene skal gjøre at de to trailerne kommuniserer med bakkesystemer, som igjen skal dele informasjon til trafikanter ute på veien.

De er montert på undersiden av kjøretøyene, og sender et lyssignal ned på veien. Når signalet er sendt ut reflekteres det tilbake til sensoren via veibanen.

– Slik sjekker og videreformidler kjøretøyet om veien er tørr, våt eller isete, og beregner hvor mye friksjon det er mellom dekkene og veibanen, forklarer Dobakk.

Friksjonsmålingen fra Skjervøy til Helsinki er en del av Vegvesenets pilotprosjekt på E8 Troms, for å teste og utvikle teknologi som går under fellesbetegnelsen intelligente transportsystemer (ITS).

Tryggere og mer effektivt

To trailere som kjører mellom Norge og Finland har fått montert sensorer som måler friksjon på veien. Foto: Statens Vegvesen

Det skal testes en rekke både velkjente og nyutviklede løsninger langs E8.

– Vi skal teste alt fra sanntidsinformasjon om vær, føreforhold og trafikkuhell til varsel om dyr eller andre hinder i veibanen og automatisk skanning av kjøretøys bremser, sier hun.

Målet er altså å lage en vei som på sikt gjør det mulig for bilen og veien å kommunisere med hverandre.

– På denne måten kan kjøreturen langs disse veiene bli både tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlige, forklarer Dobakk.

Teknologien som vil bli tatt i bruk på E8 skal forhåpentligvis kunne være med på å gjøre norske veier sikrere landet over.

Krevende vintervei

Pilotprosjektet på E8 har fått navnet «Borealis», og er et samarbeidsprosjekt med Finland. Finske trafikkmyndigheter har nemlig et tilsvarende prosjekt for den videre strekningen av E8 på andre siden av grensen med navnet «Aurora».

Det er finske myndigheter som tok initiativet til veisamarbeidet.

Den norske pilotstrekningen er valgt ut av to grunner.

– E8 i Troms har stor samfunnsøkonomisk betydning da det er her en stor andel av norsk sjømat fraktes ut til verdensmarkedet, sier Dobakk.

Mer enn hvert fjerde kjøretøy på denne veien er en nemlig en trailer.

Den andre årsaken er at E8 er en svært krevende vintervei med mange ulike tilstander, fra våt vinter til krevende kulde på svensk side. Den har også en del svinger og stigninger som for trailere er utfordrende på vinterstid.

– På denne måten vet man at løsningene som fungerer her vil fungere godt på alle andre veier både her i landet og andre steder i verden, sier Dobakk.

Laks fra nord har få timer på seg før den skal ligge i en sushibar i Japan, via E8 og fly fra Helsinki. Da må kjøreturen være forutsigbar, effektiv og rask. Det håper man å bedre med nye ITS-løsninger på veien. Foto: Statens Vegvesen

Drøm for fremtiden

I Finland har myndighetene et lovverk som åpner for bruken av førerløse biler, noe Norge foreløpig ikke har.

Dobakk avviser ikke at dette kan bli testet på norsk side av E8 i fremtiden, men foreløpig inngår det ikke i planen for veien.

– I første omgang starter vi med testing av værstasjoner, kameraer, akustisk fiber, veiing i fart og ulik annen sensorikk, så får vi se hva det blir etterhvert, sier hun.

Men legger ikke skjul på drømmen for fremtiden:

– Det er klart vi ønsker veier og biler som kan kommunisere med hverandre uten at man er avhengig av reaksjonsevnen til bilføreren. Om vi kan fange opp store dyr som elg i veibanen og få veien til å direkte kommunisere med bilene på den og bremse opp av seg selv, er vi lenger på vei mot visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier hun.

Spent på resultater

Vegvesenet er ikke alene om å ha store forventninger til pilotprosjektet på E8.

– Det er et spennende samarbeid mellom Norge og Finland, og vi vil gjerne være med å utvikle dette videre. Samarbeidsavtalen kan ha stor betydning for norsk laksetransport. Den gir oss muligheten til å testes ut ITS på grensekryssende veier i nord, der vi vet at forholdene stiller ekstra strenge krav til utstyr og løsninger, sa statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet da samarbeidet ble presentert.