Selvreparerende hollandsk asfalt skal lade opp elbiler på rødt lys

Det er ille nok at hull i veibanen ødelegger både kjøreopplevelsen og bilen, og i tillegg reduserer sikkerheten. Men de er også vanskelige å utbedre.

Ofte blir veien stengt i lange perioder mens det foregår veiarbeid. Men dette er nå kanskje i ferd med å bli et problem vi ikke trenger å bekymre oss over.

Nederlandske forskere er i hvert fall i gang med å utvikle en teknologi der veiene reparerer seg selv når det dannes hull, og som i tillegg kan lade opp elbiler. Dette skriver engadget.com.

Erik Schlangen fra det tekniske universitetet i Delft, som ligger mellom Den Haag og Rotterdam, forteller til The Verge at forskergruppen planlegger å teste en form for selvreparerende asfalt, der et samarbeid mellom stålfibre og bakterier skal fikse små hull og revner samtidig med at det blir sendt elektriske strøm opp til elbilene.

Bilene skal lades ved rødt lys

I forsøket vil kjøretøyene lades opp mens de står stille, for eksempel i et veikryss, slik at de får noen ekstra kilometer i batteriet mens de venter på grønt lys.

Men det er slett ikke problemfritt å få alt dette til å fungere.

Reparasjonen av veien krever en slags induksjonsmaskin, som genererer tilstrekkelig med varme i både asfalten og stålfibrene til at prosessen kan starte.

Dessuten må kjøretøyene være utstyrt med en trådløs lader som kan fange opp elektrisiteten fra veien.

Veiene blir 25 prosent dyrere

Erik Schlangen antar at denne typen veier vil koste 25 prosent mer enn de veiene vi har i dag.

Til gjengjeld mener han at utbyttet for både byens infrastruktur og bilistene vil være så stort at det kan lønne seg å betale litt mer for denne typen veier.

Erik Schlangen tror også at teknologien vil doble levetiden til veiene, og redusere vedlikeholdskostnadene vesentlig, noe som også kan forbedre kvaliteten på veiene.

Det er fremdeles usikkert når testen skal foregå, men Nederland har testet asfalt som er i stand til å reparere seg selv siden 2010.

Den største utfordringen er egentlig å overbevise beslutningstakerne om at det er en god idé, siden det kan være vrient å overtale kommunalpolitikere til at de skal oppgradere alle veiene sine. Samtidig må bilprodusentene overbevises om at de må montere nytt og dyrt ladeutstyr i bilene.

Artikkelen ble opprinnelig publisert på Ing.dk.