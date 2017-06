Ladegarasjen skulle vært ferdig i 2015 – nå åpner den endelig

Fredag formiddag åpner endelig den lenge etterlengtede ladegarasjen under festningen i Oslo.

Garasjen, som i utgangspunktet skulle vært åpnet i desember 2015, gir plass til 86 elbiler av gangen, og er en av tre ladegarasjeprosjekter Oslo kommune har jobbet med den siste tiden.

– Dette har tatt lenger tid enn vi normalt ville likt, men vi er nå veldig glade for at det endelig er klart, sier Sture Portvik som er ansvarlig for ladeinfrastrukturen i Oslo kommune, bymiljøetaten.

Håper andre kan lære

Hovedårsaken til forsinkelsen av garasjeåpningen er nye brannkrav som oppstod under ombyggingen av den gamle parkeringskjelleren.

Da arbeidet med brannsikring ble igangsatt førte manglende interesse fra markedet til ytterligere forsinkelser. Da alt dette var på plass ventet Bymiljøetaten på godkjenninger i en lengre periode, og deretter oppstod det problemer med noen av de tekniske løsningene.

Til tross for forsinkelsene dette har ført med seg, mener Portvik det har kommet noe positivt ut av prosessen.

– Det har jo tatt lang tid, det synes vi også. Men vi har lært mye, og fått erfaringer som gjør at tilsvarende prosjekter senere vil gå mye raskere. Vi håper erfaringene vi har gjort oss ikke bare kan gagne oss selv, men også borettslag og sameier når de skal etablere egne ladeanlegg, sier han.

Fordeler energibruken

En av tingene kommunen har brukt tid på å utvikle til det nye parkeringsanlegget er et smartgridsystem som kutter effekttoppene ved å fordele strømmen ulikt på bilene som kommer inn i anlegget.

– Bilene som kommer inn fordeles på ulike grupper som får ulike effekt, forklarer Portvik.

De første åtte bilene som kommer inn i garasjen vil lades på full effekt. De neste åtte som kommer inn på 80 prosent og de åtte som kommer inn etter det på 60 prosent effekt. Systemet rullerer, så når de første bilene er fulladet går full effekt over til de åtte neste.

– Vi har regnet på det og ser at smartgridløsningen vil betale seg selv i løpet av cirka tre år, sier Portvik.

Han mener løsningen egner seg spesielt godt for borettslag og etablering av elbilladere i gamle bygg.

– Ved å lade på denne måten fordeler man energibruket og kan i mange tilfeller slippe å bygge ut strømnettet selv om man bruker mer strøm, sier han.

Problem etter problem: Derfor er Oslos nye ladegarasje for elbil så forsinket

Endelig!

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er svært fornøyd med at den nye ladegarasjen endelig blir åpnet.

– Endelig! Mange har ventet lenge på dette. Det har dessverre tatt lang tid, men vi er veldig fornøyde med at den endelig åpnes, sier hun.

Bu forteller at det er et akutt behov for flere ladeplasser i Oslo for tiden.

– Nær 50 prosent av alle bilene som er solgt i Oslo i år er ladbare, om du inkluderer ladbare hybrider. Da sier det seg selv at behovet både er stort, og økende, sier hun.

Og legger til at hun er svært glad for at kommunen går foran som et godt eksempel, og tester ut nye løsninger som under Festningen.

Kommunen har installert gateladere for millioner: Når gateparkeringen forsvinner, må alle bygges om

Fleksibel lading

Generalsekretærens bønn om flere ladeplasser i byen ser ut til å bli hørt. Portvik forteller at etaten, i tillegg til å åpne ladegarasje under Vulkan tidligere i år, jobber med å få på plass 96 nye ladeplasser i en garasje i Maridalsveien.

– Det stopper ikke der heller. Vi jobber fortløpende med å se på nye muligheter for både ladegarasjer og mobilitetshus med plass til både elbiler og elsykler, sier han.

I tillegg til det jobbes det med nye løsninger i eksisterende parkeringsanlegg.

– På Vulkan ser vi på mulighetene for fleksibel lading, der bilen kan fungere som et batteri og stabilisere strømnettet, sier han.