– Om denne garasjen ikke er åpen 1. juni får elbilister et stort problem

I desember 2015 skulle den åpnes. Den nye, flotte ladegarasjen under festningen i Oslo.

Krav om en ombygging av parkeringsanlegget førte til forsinkelser. Ny åpningsdato ble satt til påsken 2016. Heller ikke dette lot seg realisere og åpningen ble utsatt til sommeren 2016.

I mars 2017 var det fremdeles stengte porter som møtte Oslos elbilister ved den gamle festningen, og et nytt løfte om åpning i løpet av et par uker ble gitt.

I skrivende stund, et par dager før 17. mai, er garasjen fremdeles stengt.

Feil på sensorer

Forklaringene på de ulike forsinkelsene har vært mange.

Den første store forsinkelsen skyldtes en bruksendring og behov for store branntekniske oppgraderinger. I neste omgang skyldtes forsinkelsene dårlig interesse for arbeidet ute i markedet. Da alt dette var på plass ventet Bymiljøetaten på godkjenninger, og denne gangen skal problemer med noen av de tekniske løsningene være problemet.

– Nå er det meste på plass, men det var noe problemer med noen sensorer som gjorde at de måtte byttes ut og at åpningen igjen ble forsinket, forteller Sture Portvik som er ansvarlig for ladeinfrastrukturen i Oslo kommune.

Sensorene det er snakk om går mot garasjens tellesystem som viser elbilister hvor mange ledige plasser det er i garasjen på en applikasjon.

– De er bestilt, og skal ankomme til uken om alt går etter planen. Når de er på plass skal alt være klart for åpning, sier Portvik.

Ingen ville ha jobben: Oslos nye ladegarasje forsinket igjen

Stort problem

Bymiljøetaten viser til at anlegget antageligvis vil åpnes 1. juni, men datoen er ikke helt bestemt.

– Om garasjen ikke er åpen når gateparkeringen i Oslo sentrum stenger, vil både elbilister i Oslo og de som pendler til Oslo få et stort problem, påpeker Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

1. juni er nemlig den samme datoen som byrådet i Oslo har bestemt at all gateparkering innenfor Ring 1 i Oslo skal bli forbudt. Med det forsvinner 60 ladepunkter i bykjernen.

– Uten ladegarasjen vil vi få en stor mangel på ladeinfrastruktur i Oslo, sier Bu.

Ladegarasjen skulle vært åpnet i fjor: Venter fremdeles på godkjenning

Må følge opp

Generalsekretæren har tidligere vært tålmodig, og hatt stor tro på arbeidet med ladegarasjen. Nå begynner hun å miste tålmodigheten.

– Det er ingen grunn til at ladegarasjen ikke skulle kunne vært åpen nå, sier hun.

Bu understreker at det allerede er vanskelig å finne ladeplasser i Oslo sentrum.

– Når politikerne har kjørt så offensivt på for å få folk til å velge elbil må de følge opp med ladeinfrastrukturen elbileierne er helt avhengige av, sier hun.

Og legger til at ladegarasjen jo skulle vært åpnet for lenge siden.

– Det er en ladegarasje som er litt unik med tanke på at den er såpass stor, og kun forbeholdt elbiler. Det er gjort en ganske stor investering, så jeg forstår virkelig ikke hvorfor ikke den åpnes, sier Bu.