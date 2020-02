Krever 230 millioner fra Bane Nor etter påstått anbudsfeil – I dag starter rettsaken

Mandag morgen starter rettsaken mellom Bombardier og Bane Nor i Oslo tingrett.

Selskapet mener de har lidt et stort økonomisk tap som følge av påståtte feil i anskaffelsesprosessen av ombordsystem for nytt signalanlegg i tog.

I den forbindelse saksøker de statsforetaket for 230 millioner kroner.

Manglende opplysninger

Rettsaken dreier seg om flere punkter i anskaffelsesprosessen av signalanlegget.

I rettsdokumentene viser Bombardier blant annet til at Bane Nor kun hadde angitt tildelingskriterienes vekt i konkurransegrunnlaget og ikke hvilken metode som ville anvendes for å gi tilbudene poeng.

Vinnende leverandørs tilbud var 18,69 prosent dyrere enn Bombardiers tilbud. Denne

prisforskjellen ga en poengforskjell som utgjorde 7,24 prosent av skalaen Bane Nor anvendte for tildelingskriteriet «Cost».

Bombardier viser til at det utgjør et avvik på cirka 11,5 prosentpoeng, noe de mener klart

overskrider aksepterte avvik i retts- og klagenemndspraksis.

«Vekten til priskriteriet ble dermed svekket i forhold til hva tilbyderne kunne forvente ut fra opplysningene i konkurransegrunnlaget», skriver de i rettsdokumentene.

Tilsvarer antatt fortjeneste

«Hadde Bane NOR evaluert tilbudene i tråd med kravene til likebehandling og forutberegnelighet,

ville Bombardiers tilbud fått en poengscore som hadde reflektert den betydelige prisforskjellen», skriver selskapet videre.

De mener det foreligger en klar sannsynlighetsovervekt for at de selv ville blitt tildelt kontrakten, og krever på bakgrunn av dette 243 450 444 svenske kroner, tilsvarende 230 millioner norske kroner, som erstatning for positiv kontraktinteresse.

Beløpet skal, ifølge selskapet, reflektere fortjenesten de ville fått dersom de fikk kontrakten.

Sidetallsbegrensning

Et annet punkt Bombarider viser til å rettsdokumentene er Bane Nors sidetallsbegrensning.

Selskapet skriver at de trodde sidetallsbegrensningen var bindende, noe den viste seg å ikke være.

Bombardier skal ha brukt mye tid på å overholde begrensningene gjennom hele konkurransen, og mener sidetallsbegrensningene gjorde at de ikke fikk levert utfyllende beskrivelser alle steder de ønsket.

«Hadde Bombardier visst at Bane Nor ville begå slike alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket, ville ikke Bombardier pådratt seg kostnader i forbindelse med deltakelse i konkurransen», skriver de i rettsdokumentene, og fremmer et krav på erstatning for negativ kontraktsinteresse på 27.809.862 svenske kroner.

Ser ingen sammenheng

Bane Nor på sin side bestrider at det foreligger grunnlag for erstatning, både for positiv og negativ kontraktinteresse.

De mener konkurransen er gjennomført i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser, og at det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag.

«Bombardier kan ikke bevise med klar sannsynlighetsovervekt at de ville blitt tildelt kontrakten», skriver statsforetaket i sine rettsdokumenter.

Bane Nor avviser at det foreligger årsakssammenheng mellom de påståtte feilene og det økonomiske tapet og bestrider under enhver omstendighet tapets størrelse.